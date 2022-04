Vigilia di campionato per il Crotone del tecnico Francesco Modesto che è pronto ad affrontare all'Ezio Scida il Perugia. La formazione rossoblù, attualmente penultima in classifica, non potrà fare calcoli contro i Grifoni. Servirà vincere per giocarsi fino alla fine l'obiettivo salvezza attraverso l'accesso ai Play-Out. Gli squali dovranno però fare a meno di due elementi nel reparto avanzato, gli attaccanti Samuele Mulattieri e Bobby Adekanye che non risultano convocati.

Crotone, attacco spuntato

Sarà un Crotone con due assenze quello che scenderà in campo domenica 3 aprile (ore 15:30) contro il Perugia.

Gli squali non potranno contare in attacco su Samuele Mulattieri, out a causa di un infortunio alla spalla sinistra ma anche del giovane ex Lazio, Bobby Adekanye. Entrambe i calciatori rossoblù non risultano presenti nella lista dei convocati fornita dal tecnico Francesco Modesto al termine della rifinitura. Presente invece nell'elenco l'ultimo arrivato in casa rossoblù, l'attaccante turco Emre Gural giunto in Calabria ad inizio settimana da svincolato, il quale indosserà fino a fine campionato la casacca numero 77.

Il Crotone cerca la vittoria

Negli anticipi dei turni della 32esima giornata svolti sabato 2 aprile la sconfitta del Cosenza (1-3) al Marulla contro il Parma e il pareggio interno (2-2) dell'Alessadria contro la Spal sembrano aver concesso ancor più importanza alla sfida dell''Ezio Scida.

Il Crotone, in caso di vittoria contro la squadra di Massimiliano Alvini, potrebbe rientrare a pieno titolo nella corsa alla salvezza con riferimento all'accesso ai Play-Out. A sette giornate dalla fine e con 21 punti a disposizione tutto sembra essere ancora possibile per il Crotone. Nella prima sfida stagionale contro il Perugia (al Curi) gli squali hanno però dovuto incassare una sconfitta per 2-0 con reti siglate, una per tempo, da Lisi e Ryder Matos.

Alvini non sottovaluta il Crotone

Con il Crotone che prosegue il suo silenzio stampa, a presentare questo importante match è stato però in il tecnico del Perugia, Massimiliano Alvini. "La loro attuale posizione di classifica dimostra la difficoltà offerte da questo campionato. Il Crotone rappresenta una squadra che io ammiro particolarmente per quello che ha fatto questi anni, in questo momento sono in difficoltà rispetto ad altre formazioni.

Ho un grande rispetto per loro, hanno dei valori importantissimi, però a volte le dinamiche del campionato e delle sfide ti portano a dei risultati che non rispecchiano i valori reali. Vogliamo iniziare al meglio lo sprint finale dopo aver affrontato due mesi difficili".