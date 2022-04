Donnarumma non starebbe vivendo un momento felice a Parigi per la rivalità con Navas. Il portiere avrebbe voglia di tornare in patria e la Juventus vorrebbe accontentarlo

La tradizione della Juventus potrebbe proseguire con Donnarumma

La tradizione dei portieri della Juventus è storica. I bianconeri tra i pali hanno quasi sempre schierato dei veri e propri mostri sacri a partire da Peruzzi, passando da Buffon fino ad arrivare all'attuale numero uno della Polonia Szczesny. È dunque una sorta di usanza quella della Vecchia Signora che potrebbe continuare con uno dei prospetti più importanti presenti nell'ambito mondiale.

Parliamo ovviamente di Gianluigi Donnarumma. Il gigante ex Milan ed ora in forza al PSG non sta attraversando un periodo felice della propria carriera. Dopo l'errore contro il Real Madrid nella partita di Champions League e dopo l'incertezza avvenuta in occasione dello scontro valente per la qualificazione ai prossimi mondiali contro la Macedonia, Gigio è stato investito da una marea di critiche. Molti sostengono che il continuo dualismo con Navas non gli avrebbe giovato e che la scelta prettamente economica di abbandonare il club rossonero gli si sarebbe ritorta contro. La Juventus in tutto questo, vorrebbe dare una nuova occasione al giocatore, riportandolo in Italia e garantendogli la maglia da titolare in ogni partita.

Per convincerlo, la società bianconera sarebbe disposta a mettere sul tavolo per il suo stipendio una cifra pari a 7 milioni di euro stagionali, che poi diventerebbero 10 con il raggiungimento di determinati obiettivi. Donnarumma da par suo, avrebbe il desiderio di tornare in patria e la Vecchia Signora sarebbe l'unica destinazione che il forte portiere accetterebbe.

Insomma, si parlerebbe finora solo di un flirt tra le due parti, ma il PSG potrebbe non essere d'accordo per accordare la cessione del calciatore.

Juventus, al centrocampo spunta il nome nuovo di Carlos Soler

Il centrocampo della Juventus dovrebbe essere uno dei settori che subiranno maggiori modifiche nel prossimo Calciomercato.

Non è una novità che i bianconeri avrebbero intenzione di cedere calciatori come Rabiot o Arthur e sostituirli con nuovi prospetti del calcio internazionale. Stando alle voci provenienti dalla Spagna, il profilo nuovo osservato da Cherubini sarebbe quello di Carlos Soler. Il mediano in forza al Valencia potrebbe non rinnovare con il club spagnolo. Tra le due parti ci sarebbero motivi di attrito per le proposte di rinnovo fatte dalla società e ritenute troppo basse dal giocatore, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo 2023. Per non perderlo a parametro 0, il Valencia potrebbe dunque presto mettere sul mercato il classe 97' che sarebbe osservato appunto dalla Juventus e dal Liverpool.