Juventus e Inter si affronteranno questa sera, domenica 3 aprile, alle ore 20:45 in un derby d'Italia che mette in palio punti importanti in chiave di alta classifica. La sfida tra le due compagini potrebbe poi proseguire in sede di Calciomercato nella prossima estate

Si gioca il derby d'Italia, Juve-Inter

Juventus-Inter, il cosiddetto derby d'Italia, si gioca questa sera in un Allianz Stadium gremito per l'occasione. La partita, oltre a promettere spettacolo per i tanti campioni da ambo le parti, sarà un sostanziale crocevia per entrambe le compagini.

La Juventus, che parte da favorita, visti i recenti risultati, con la vittoria potrebbe superare i nerazzurri nella graduatoria, piazzandosi a -5 dalla vetta occupata da un Milan che giocherà nel posticipo settimanale contro il Bologna. Allegri, stando alle indiscrezioni, dovrebbe affidarsi agli uomini di esperienza, con il rientro di Chiellini e Zakaria. In attacco è previsto il trio Morata, Vlahovic e quel Dybala che potrebbe vivere una serata speciale, in quanto il suo futuro si starebbe tingendo sempre più di nerazzurro.

L'Inter non vince in campionato dal 4 marzo, quando si impose per 5-0 contro la Salernitana. La compagine milanese, nel derby d'Italia vorrebbe ritrovare quello slancio che pare aver perso nei mesi passati.

Tuttavia, la squadra di Inzaghi potrebbe accontentarsi anche del pareggio, non solo perché con il punto la situazione in classifica rimarrebbe invariata, ma anche perché l'Inter dovrà presto recuperare la partita contro il Bologna, rimandata nei mesi scorsi a causa dei tanti casi Covid che si registrarono in casa dei felsinei.

Il tecnico Inzaghi dovrebbe affidarsi agli uomini che lo hanno portato in alto in classifica. Brozovic nonostante sia in fase di recupero potrebbe tornare al centro per gestire la regia, mentre in attacco è previsto il duo Dzeko Lautaro

Juventus-Inter, la sfida potrebbe prolungarsi in sede di calciomercato

Come già anticipato, il derby d'Italia non si giocherà solo sul rettangolo verde dell'Allianz Stadium ma anche in sede di calciomercato fra qualche settimana.

Sia la Juventus che l'Inter infatti, starebbero puntando due giocatori del Sassuolo, ossia Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Su quest'ultimo, la trattativa potrebbe presto infuocarsi. I nerazzurri infatti, avrebbero già intavolato una serie di colloqui, ma i bianconeri, che nel giovane calciatore romano vedrebbero un futuro campione, vorrebbero inserirsi per strapparlo agli eterni rivali.