Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti che possa aumentare la qualità. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore livornese.

Juve, nel mirino ci sarebbero Paredes e Weigl

Il centrocampo resta uno dei settori dove la Vecchia Signora potrebbe adoperare in maniera importante. Viste le difficoltà nell'arrivare al sogno Milinkovic Savic (valutato 80 milioni di euro dalla Lazio), la dirigenza juventina sta monitorando altre piste meno costose rispetto al Sergente biancoceleste.

Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Paris Saint Germain. L'ex Roma potrebbe salutare Parigi e ritornare in Italia.

La Juventus sta monitorando con grande attenzione situazione, e con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'argentino. Attenzione però al forte interesse dell'Inter, a caccia di un vice-Brozovic per la prossima stagione.

Oltre Paredes, la Vecchia Signora valuta anche la candidatura di Julian Weigl, centrocampista tedesco in forza al Benfica, accostato già al Milan come possibile sostituto di Frank Kessie. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Infine, concludiamo con Jorginho che resta in orbita bianconera. L'arrivo di un nuovo centrocampista al Chelsea come Boubacar Kamara, potrebbe favorire il ritorno del regista ex Napoli in Italia.

Juve, sfida al Milan per Asensio

Oltre al centrocampo, la Juventus si sta muovendo per sostituire nella maniera giusta Paulo Dybala.

La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili che possano sostituire la Joya ed aumentare la qualità della trequarti a disposizione di Allegri.

Tra questi, ci sarebbe Marco Asensio, talento spagnolo in forza al Real Madrid che però a fine stagione potrebbe lasciare i Blancos. Vista l'esplosione di giovani dalle grandi qualità come Vinicius, Valverde e Rodrygo, lo spazio per l'asso della Roja si è notevolmente ridotto, e per questo potrebbe salutare il club di Florentino Perez in estate.

La Juventus sta analizzando il profilo di Asensio con molta attenzione, con il Real Madrid che chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo. La Vecchia Signora non è la sola sulle tracce del trequartista madridista: infatti, forte è anche l'interesse del Milan di Stefano Pioli, a caccia di un grande esterno sinistro per la prossima stagione.

Oltre Asensio, i bianconeri non mollano anche alcune piste italiane, come quelle di Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo.