L'Inter starebbe già valutando dei nomi in vista del mercato per potenziare soprattutto il centrocampo in vista della prossima stagione.

La società nerazzurra deve risolvere al più presto la questione del rinnovo di Ivan Perisic (che ha il contratto in scadenza il 30 giugno). Il croato chiederebbe all'Inter per rinnovare circa 5 milioni di euro per due anni mentre i dirigenti nerazzurri sarebbero fermi a 4. Qualora non dovesse esserci la fumata bianca, il Milan potrebbe intavolare una trattativa col giocatore per concludere il colpo a zero. Un'operazione simile a quella avvenuta - a parti invertite - la scorsa estate, quando l'Inter aveva tesserato Hakan Calhanoglu a costo zero dopo l'addio ai rossoneri.

Maldini sarebbe interessato a Perisic perché congeniale al 4-2-3-1 del tecnico Pioli. I nerazzurri, però, sarebbero fiduciosi di confermare il laterale croato: la situazione si potrebbe sbloccare entro metà maggio.

Idea Paredes per il centrocampo di Inzaghi

L'Inter sarebbe poi alla ricerca di un centrocampista di qualità. Nel mirino ci sarebbe Leandro Paredes, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il Paris Saint Germain lo potrebbe cedere al termine della stagione per circa 15 milioni di euro.

L'ex Roma ritornerebbe volentieri in Italia e il suo arrivo sarebbe agevolato pure dal decreto Crescita. L'Inter potrebbe proporgli un ingaggio da circa 5 milioni di euro su un contratto quadriennale.

Lautaro potrebbe finanziare gli arrivi di Ceballos e Jovic

Piero Ausilio starebbe poi valutando altri rinforzi per la trequarti e per l'attacco. Nel mirino ci sarebbero Dani Ceballos e Luka Jovic, entrambi non centrali nel progetto sportivo del Real Madrid e desiderosi di trovare spazio per rilanciarsi in vista del prossimo Mondiale in Qatar.

Le due trattative potrebbero intensificarsi durante la prossima estate sulla base complessiva di circa 40 milioni di euro. L'attaccante serbo ha il contratto in scadenza nel 2025, mentre lo spagnolo si potrebbe svincolare nal 2023.

Le operazioni in entrata dei nerazzurri potrebbero essere finanziate dall'addio di Lautaro Martinez che piacerebbe molto all'Atletico Madrid di Diego Simeone.

La valutazione dell'attuale numero 10 di Simone Inzaghi sarebbe di circa 70 milioni di euro, ma il direttore sportivo Giuseppe Marotta cercherà di trattenerlo, soprattutto se dovesse arrivare Paulo Dybala a parametro zero, in modo da comporre un tandem formato dai due talentuosi attaccanti argentini.