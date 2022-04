Independiente del Valle e Atlético Mineiro si confermano al comando del gruppo D della Copa Libertadores chiudendo sull’1-1 il confronto al vertice disputato all’Estadio Banco Guayaquil di Quito, ma vedono entrambe avvicinarsi alle proprie spalle in classifica il Deportivo Tolima, vincitore nel match con l'America Mineiro.

Pareggiano Independiente del Valle e Atlético Mineiro

I campioni del Brasile sbloccano il risultato con Hulk: il trentaquattrenne attaccante del “Galo” è pronto al 7’ a sospingere in rete un cross basso dalla sinistra di Guilherme Arana non intercettato in uscita da Ramirez Preciado.

La formazione ecuadoriana rischia in più di una circostanza d’incassare lo 0-2 sulle azioni di rimessa imbastite dagli ospiti ma in apertura di ripresa raggiunge la parità con un rasoterra di prima intenzione di Junior Sornoza sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Pedro Perlaza. Il prosieguo del match riserva occasioni per entrambe le contendenti. L’Atlético Mineiro colpisce al 67’ una traversa con Hulk su punizione. L’Independiente del Valle, vicino al bersaglio al 70’ con un rasoterra a fil di palo di Carlos Pellerano dal limite dell’area, fallisce al 91’ una ghiotta opportunità con Luis Segovia.

Vince il Deportes Tolima

Nel gruppo D della Copa Libertadores, i colombiani del Deportes Tolima si insediano al terzo posto a una sola lunghezza dalla coppia di testa conseguendo in trasferta un’affermazione in rimonta per 3-2 sui brasiliani dell’América Mineiro.

Il match dell’Estadio Independencia di Belo Horizonte si accende nella ripresa. Gli ospiti, dopo aver risposto con un’azione di rimessa finalizzata da Anderson Plata (66’) all’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da pochi passi da Pedrinho (53’) su assist di Paulinho, si ritrovano al 77’ a dover nuovamente inseguire gli avversari passati a condurre a seguito dell’autorete di Junior Hernandez.

I vincitori dell’edizione 2021 del Torneo Apertura colombiano non si arrendono: la formazione guidata da Hernan Torres trova addirittura la forza per ribaltare il risultato a proprio favore andando a segno all’86’ con Julian Quinones di testa e allo scadere del quinto minuto di recupero ancora con Anderson Plata con la complicità di una deviazione.

Per l’América Mineiro, ultima in graduatoria con un solo punto all’attivo, si tratta del secondo ko interno.

I risultati del gruppo D

Prima giornata

América Mineiro (Bra) vs Independiente del Valle (Ecu) 0-2 (0-1)

Deportes Tolima (Col) vs Atlético Mineiro (Bra) 0-2 (0-1)

Seconda giornata

Atlético Mineiro (Bra) vs América Mineiro (Bra) 1-1 (0-0)

Independiente del Valle (Ecu) vs Deportes Tolima (Col) 2-2 (0-2)

Terza giornata

Independiente del Valle (Ecu) vs Atlético Mineiro (Bra) 1-1 (0-1)

América Mineiro (Bra) vs Deportes Tolima (Col) 2-3 (0-0)

Copa Libertadores: la classifica del gruppo D