Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. E' questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, il sogno Salah

La dirigenza juventina sta lavorando per il dopo Dybala, e sta sondando diverse piste per aumentare il tasso qualitativo della trequarti. Il sogno per la prossima sessione estiva di Calciomercato sarebbe Momo Salah, esterno egiziano in forza al Liverpool, che sotto la gestione targata Jurgen Klopp ha raggiunto livelli importanti ed ha conquistato trofei ambiti come la Premier League e la Champions League.

Nonostante la centralità nel progetto dei Reds, il campione egiziano potrebbe lasciare Anfield nella prossima stagione, visto che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. La Vecchia Signora sta monitorando la situazione, ma la trattativa resta complicata per due aspetti: le richieste di un ingaggio altissimo da parte dell'entourage di Salah e, soprattutto, l'interesse dei maggior top club europei come Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain, pronti a intervenire su Salah in mancato rinnovo con il Liverpool.

Sullo sfondo, anche Ousmane Dembelè del Barcellona che, in caso di mancato rinnovo con il club blaugrana , potrebbe diventare una pista calda per il mercato estivo dei bianconeri.

Le prime mosse di mercato della Vecchia Signora iniziano.

Juve, la contropartita per Raspadori

Per questo, la Juventus sta sondando altre piste più abbordabili ma di assoluto affidamento tecnico e anche di progetto.

Tra i nomi sulla lista del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che sta disputando un'ottima stagione con la formazione di Dionisi e si è ormai guadagnato un posto in pianta stabile anche nella Nazionale italiana del ct Mancini.

Il club neroverde valuta il gioiello 50 milioni di euro, una cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare inserendo delle contropartite tecniche. Infatti, la Juventus potrebbe effettuare un'offerta cash più il cartellino di Nicolò Rovella, che in questi anni ha disputato ottime stagioni con la maglia del Genoa.

Molto dipenderà dalle possibili cessioni estive del Sassuolo e dal futuro di alcuni calciatori che potrebbero salutare il club neroverde come Scamacca e Berardi, nel mirino rispettivamente di Inter e Milan.

Oltre Raspadori, la Juve non ha mollato neanche la pista legata a Nicolò Zaniolo. Le perplessità sono legate al costo dell'operazione da 40 milioni di euro, viste le condizioni fisiche non esaltanti da parte del gioiello della Roma.