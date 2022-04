Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In estate, la Vecchia Signora saluterà Paulo Dybala che non è riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo contrattuale. Per questo, la dirigenza juventina è a caccia del sostituto della Joya che possa aumentare il tasso qualitativo sulla trequarti: oltre a Zaniolo, i bianconeri starebbero valutando altri profili come quello di Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che si sta ritagliando uno spazio importante anche nella Nazionale del ct Mancini.

Il club neroverde chiede una cifra importante che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Inoltre, sul giovane talento del Sassuolo ci sarebbe il forte interesse dell'Inter che sta monitorando anche Scamacca per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Juve, opzione Dembélé

Oltre ad alcuni prospetti italiani, la Juventus sta valutando anche profili internazionali: tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Ousmane Dembélé, talento francese del Barcellona che dopo diversi stagione con luci ed ombre, sta avendo una grande continuità di rendimento sotto la gestione di Xavi. Nonostante ciò, l'esperienza dell'esterno francese in blaugrana potrebbe terminare in estate, visto che non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale.

La Vecchia Signora attende sviluppi e resta in agguato, ma deve fare i conti con l'interesse del Paris Saint Germain, pronto a fiondarsi sul calciatore in caso di cessione di Mbappè al Real Madrid.

Juve, idea Cristante per il centrocampo

Oltre a puntellare la trequarti con un acquisto importante, la società bianconera sta lavorando per rinforzare anche la mediana a disposizione di Allegri.

Oltre ad eventuali trattative importanti come quella che riguarda Paul Pogba, la Juve sta valutando anche qualche operazione low-cost che potrebbe rimpolpare il centrocampo a disposizione del tecnico bianconero. Tra i vari nomi, ci sarebbe anche quello di Bryan Cristante, centrocampista in forza alla Roma che si è ritagliato un discreto spazio nel progetto di Josè Mourinho.

I giallorossi chiedono una cifra attorno ai 8-10 milioni di euro per lasciar partire l'ex Milan e Atalanta, ma molto dipenderà dagli acquisti che la squadra capitolina effettuerà nella prossima stagione: infatti, lo Special One è a caccia di un centrocampista importante come Xhaka che in caso di arrivo nella Capitale, potrebbe favorire la cessione di Cristante.