La Juventus in queste ore deve fare i conti con la sconfitta subita contro l'Inter e l'infortunio di Manuel Locatelli che lo terrà fuori dai giochi per almeno quattro settimane. Infatti, nella mattinata del 4 aprile, il numero 27 juventino è stato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti al ginocchio. L'esito della radiografia non è stato confortante poiché ha evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Adesso Locatelli dovrà fare la riabilitazione e il suo stop sarà di circa quattro settimane.

La Juventus perde Locatelli

Per le prossime quattro settimane la Juventus dovrà fare a meno di Manuel Locatelli. Infatti, il numero 27 juventino sarà out per un problema al ginocchio e Massimiliano Allegri a centrocampo avrà gli uomini contati vista anche l'assenza di Weston McKennie. Dunque, di fatto i centrocampisti a disposizione della Juventus saranno solamente Adrien Rabiot, Denis Zakaria e Arthur. Per questo motivo la sensazione è che il tecnico livornese possa affidarsi ad una mediana a due proprio per avere almeno un'alternativa a centrocampo. Poi nel caso Massimiliano Allegri potrebbe adattare Danilo oppure Federico Bernardeschi. Il brasiliano ha già giocato a centrocampo nel match contro la Salernitana facendo molto bene.

Adesso la Juventus avrà una settimana per potersi allenare e preparare il match contro il Cagliari. Il 4 aprile, la Juventus si è allenata al mattino e chi ha giocato contro l'Inter ha fatto un lavoro di scarico. Martedì 5 aprile, la Juventus godrà di un giorno di riposo e la ripresa è fissata per mercoledì 6 aprile quando sarà in programma un allenamento mattutino.

La delusione di Locatelli

Manuel Locatelli quando ha dovuto lasciare il campo nella partita contro l'Inter a causa di un problema al ginocchio era visibilmente deluso. Il numero 27 juventino non ha saputo trattenere le lacrime.

Locatelli, tramite Instagram, ha poi voluto rassicurare i tifosi juventini: "Io sto bene, farò altri esami in questi giorni".

Adesso Locatelli dovrà solo pensare a recuperare per tornare a disposizione della Juventus per il finale di stagione. La sua assenza è sicuramente pesante e si va aggiungere a quello di Federico Chiesa, Weston McKennie e Kaio Jorge. Ma per la fine di aprile l'americano dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il suo rientro sarà fondamentale anche perché in rosa nessuno ha le caratteristiche del numero 14 juventino. Chiaramente McKennie, al suo rientro, dovrà ritrovare la condizione fisica visto che è stato fermo due mesi.