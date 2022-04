La Juventus, nel match contro l'Inter, ha fatto un'ottima partita ma questo non è bastato ai bianconeri per portare a casa punti. Infatti, ai nerazzurri è stato dato un calcio di rigore per fallo di Alvaro Morata su Dumfries. Il rigore, però, era stato parlato da Wojciech Szczesny, ma l'intervento del Var ha permesso a Calhanoglu di ribatterlo. La Juventus, nonostante questo, ha continuato a giocare ma attaccanti gli bianconeri non sono riusciti a trovare il gol. Inoltre, va segnalato un fallo sospetto su Denis Zakaria ma in questo caso il Var non è intervenuto.

Questo episodio non è passato inosservato ai tifosi bianconeri che sui social hanno condiviso lo scatto che mostra come il fallo fosse in area. Anche Adrien Rabiot, al termine della partita, ha avuto parole molto dure nei confronti dell'arbitro: "Peccato il risultato, ma è difficile giocare a 11 contro 12!", ha scritto il numero 25 juventino.

La rabbia di Rabiot

Nella gara tra Juventus e Inter sono stati diversi gli episodi che hanno lasciato diversi dubbi ai tifosi bianconeri. Oltre, al fallo su Denis Zakaria, ha generato molte perplessità il fallo di Lautaro Martinez su Manuel Locatelli. L'argentino alza la gamba e colpisce all'occhio il numero 27 juventino. Locatelli viene immediatamente soccorso ha un taglio oltre che l'occhio gonfio.

Inoltre, durante la partita Allegri ha domandato più volte al suo centrocampista come stesse e lui ha sottolineato che non vedeva bene. Inoltre, Locatelli ha poi dovuto lasciare il campo per un problema al ginocchio. Dopo il fallo sul numero 27 juventino a Lautaro Martinez è stato dato solo il cartellino giallo. Dell'operato dell'arbitro ne ha parlato Adrien Rabiot sia sui social che ai microfoni di Dazn: "L'arbitro l’ha decisa.

Il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio che può cambiare la partita". Inoltre, il centrocampista francese ha sottolineato che la Juventus ha giocato un'ottima partita: "Per me è stata una delle migliori partite, ci è mancato solamente il gol".

Rabiot uno dei migliori in campo

Nella gara giocata dalla Juventus, contro l'Inter, Adrien Rabiot è stato decretato come uno dei migliori in campo.

Il francese ha dominato a centrocampo e ha reso molto difficile la vita ai suoi avversari. Adrien Rabiot si è trovato bene sia al fianco di Manuel Locatelli che vicino a Denis Zakaria. Il francese, in una mediana a due, ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio. Nei minuti finali della partita Rabiot è stato sostituito e ha incassato i complimenti del suo allenatore: "Allegri? Mi ha detto che avevo fatto molto bene, ma io volevo finire la gara perchè mi sentivo bene e volevo aiutare i miei compagni".