Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare l'organico del tecnico nerazzurro, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritornare competitivi in quello europeo.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando per rinforzare il centrocampo ma anche la difesa. Con la possibile partenza di De Vrij, l'Inter sta valutando diversi profili per sostituire il centrale olandese, valutato 20 milioni di euro e nel mirino di alcuni club inglesi come il Tottenham.

Nonostante l'interesse di alcune società internazionali come il Bayern Monaco, l'obiettivo numero uno resta Gleison Bremer, perno della difesa del Torino di Ivan Juric. Il centrale brasiliano è valutato 25-30 milioni di euro dal patron granata Cairo, che non vuole far sconti a nessun club per il suo totem difensivo.

Per questo, l'Inter sta studiando la formula giusta che possa soddisfare le richieste del Presidente granata: in quest'ottica, per abbassare la parte cash, la dirigenza nerazzurra potrebbe proporre al Torino due contropartite tecniche, ovvero Andrea Pinamonti che andrebbe a colmare l'eventuale vuoto lasciato da Belotti o Zaza che potrebbero salutare a fine stagione, e Radu che potrebbe prendere l'eredità di Milinkovic Savic, diventando il nuovo numero uno granata.

Molto dipenderà dalla volontà del Toro di accettare tale proposta e soprattutto dalle mosse di mercato del club granata: infatti, tutto ruota attorno alla decisione finale del Gallo Belotti. Se il capitano granata resterà alla corte di Juric sarà il titolare inamovibile del reparto offensivo, altrimenti la dirigenza granata dovrà trovare un sostituto all'altezza ed ecco che entrerebbe in gioco il nome di Pinamonti, nel mirino anche della Lazio di Sarri.

Inter, possibile rinnovo per Skriniar

Oltre ai possibili colpi di mercato per la prossima estate, l'Inter ha l'obbligo di blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra questi, c'è sicuramente Milan Skriniar, totem della difesa nerazzurra che offre sempre un rendimento ottimo e soprattutto costante.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta lavorando per il rinnovo contrattuale del centrale slovacco.

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, l'Inter sarebbe pronta ad offrire un ricco contratto da 4,5 milioni di euro per cinque anni; cifre importanti per il centrale nerazzurro che guadagnerebbe 36 milioni di euro.

Oltre Skriniar, la società interista lavora senza sosta anche ai rinnovi di Brozovic e Perisic, considerati fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi.