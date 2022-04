A.C Milan e Konami entertaiment D.V.s saranno legate, dalla prossima stagione, da un accordo pubblicitario che vedrà comparire il logo del colosso giapponese, re dell'intrattenimento gaming, sulle divise da allenamento di uno dei club più titolati al mondo.

Il nuovo training kit sarà svelato ufficialmente nei prossimi mesi, vestirà le divise d'allenamento e del pre-gara della squadra maschile, sia nelle competizioni nazionali che in quelle internazionali. Con questo accordo il Milan conferma l'idea di sviluppo del club anche fuori dal rettangolo di gioco, coniugando sport e digitale in linea con il brand giovane e tecnologico che rappresenta il diavolo di Milano in linea con il marchio giapponese.

L’accordo avrà una durata di 7 anni e, secondo quanto trapela da alcune testate giornalistiche, dovrebbe avere un valore di 45 milioni di euro complessivi. Come spiegato dalle parti in un comunicato congiunto, la partnership sarà ufficialmente attiva dal 1° luglio 2022 e comprenderà i diritti sullo stadio del Milan, San Siro, sulla squadra in casa, fuori casa, sulla terza maglia e su quelle da portiere.

Le dichiarazioni di Kasper Stylvsig del Milan

Kasper Stylvsig, chief revenue officer di AC Milan ha espresso il proprio entusiasmo riguardo la collaborazione con Konami, tra gli altri produttore del gioco PES football, con la seguente dichiarazione: "Siamo molto felici di accogliere Konami nella nostra famiglia.

Konami sarà principal partner, e per la prima volta nella storia dei rossoneri come training wear kit partner. Siamo molto felici della fusione di un così grande brand con il club, esploreremo nuovi territori e percorreremo nuove strade sempre assieme".

Le parole di Naoki Morita di Konami

Anche Naoki Morita, european president di Konami digital entertainment D.V.s, si è espresso con entusiasmo riguardo la nuova collaborazione, elogiando il marchio rossonero: "Konami è lieta di tornare a lavorare con AC Milan, uno dei club più prestigiosi in Europa e al mondo.

Essere un principal partner di questo club è un'opportunità incredibile per noi. Siamo impazienti di metterci al lavoro per dare vita a una partenship realmente innovativa".

Tale nuovo prestigioso accordo con una società del paese del Sol levante è sicuramente un tassello importante per il Milan, che è tornato da ormai due anni a "contare" in Italia e in Europa da protagonista. Una pubblicità che ha rimesso in gioco il nome della società, la quale ora sigla questo prestigioso accordo.