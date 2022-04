Paulo Dybala non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza il 30 giugno con la Juventus e quindi si appresta a lasciare Torino a parametro zero nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L'Inter e soprattutto il direttore sportivo Giuseppe Marotta, che da sempre stima le qualità del numero 10 argentino, starebbe lavorando sotto traccia per provare a tesserare l'argentino.

Lo scoglio maggiore è legato alle richieste dell'entourage del calciatore argentino, che vorrebbe un contratto da quasi 10 milioni di euro a stagione. L'Inter avrebbe in mente un piano, ovvero cedere alcuni calciatori con un alto ingaggio come Arturo Vidal e Alexis Sanchez, così favorire l'approdo di Dybala in nerazzurro.

Inoltre la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere a referto altre cessioni come quelle di Matias Vecino, nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri, e di Federico Dimarco che invece sarebbe uno degli obiettivi del Torino di Ivan Juric per la prossima stagione.

Attraverso tali cessioni, l'Inter non sarà obbligata a vendere uno dei suoi big come Lautaro Martinez: infatti, il Toro sarebbe nel mirino di molti club di Premier League. La società interista però vorrebbe trattenere Lautaro, per formare un tandem tutto argentino con Dybala che possa far sognare i tifosi nerazzurri.

Inter: offerta da quattro milioni per Perisic, Cambiaso l'alternativa

Non solo acquisti. L'Inter sta lavorando anche sul fronte dei rinnovi per blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Dopo la trattativa per rinnovo di Marcelo Brozovic, l'Inter pare avere un solo obiettivo: rinnovare il contratto anche ad Ivan Perisic, diventato un perno fondamentale dello scacchiere tattico di Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la società nerazzurra sarebbe pronta ad accontentare l'esterno croato, proponendo un biennale da quattro milioni di euro, che dovrebbe essere la soluzione giusta per accontentare le parti.

In caso di mancato accordo con Perisic, l'Inter si starebbe cautelando sondando diversi profili come quello di Andrea Cambiaso, talentuoso esterno italiano in forza al Genoa che sarebbe nel mirino anche di altre squadre italiane come la Juventus.

Ma comunque la dirigenza interista punta tutto su Perisic, il quale ad oggi parrebbe sempre più vicino a continuare la sua esperienza con i colori nerazzurri.