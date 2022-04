Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da rimanere competitivi anche nella prossima stagione. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Pjanic piacerebbe al Milan

L'addio di Frank Kessie obbliga il Diavolo a ritornare sul mercato per rinforzare la mediana nella prossima stagione. L'acquisto di un forte centrocampista che possa dare qualità e personalità, è fondamentale per partire con il piede giusto nel prossimo mercato estivo. Tra le tante idee di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quella che porta a Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco in forza al Barcellona, che ha già militato in Italia con le maglie di Roma e Juventus.

Il passaggio al Barca non è stato una tappa importante per la carriera del centrocampista bosniaco. Infatti, visto il poco minutaggio e l'esplosione di talenti come Pedri e Gavi, Pjanic è ormai al passo di addio e dovrebbe trovare un'altra sistemazione, per ritornare ad essere protagonista come fatto in Italia.

Il Diavolo sta osservando con grande attenzione la situazione, e potrebbe chiedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto al Barcellona. Attenzione però al forte interesse dell'Inter, a caccia di un vice-Brozovic.

Milan, Sabitzer sarebbe nel mirino

Pjanic non è il solo centrocampista seguito dai rossoneri. Infatti, nella lista restano presenti Renato Sanches del Lille, ma anche Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco in forza al Bayern Monaco.

Visto il poco spazio sotto la gestione di Nagelsmann, il 28enne potrebbe lasciare la Germania dopo una sola stagione dal suo approdo. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, non proibitivo per le casse del Milan. Il pericolo maggiore arriva dall'interesse di alcuni top club europei, come Arsenal ed Atletico Madrid, pronto ad accaparrarsi le prestazioni del talento austriaco.

Milan, suggestione Lukaku per l'attacco

Oltre il centrocampo, il Milan sta lavorando molto attentamente anche per rinforzare l'attacco a disposizione di Pioli.

Se Origi sembrerebbe ormai ad un passo, i rossoneri potrebbero effettuare un altro colpo nel reparto offensivo. La suggestione più importante riguarda Romelu Lukaku, centravanti belga in forza al Chelsea, che però complice il rapporto non eccezionale con il tecnico dei Blues Thomas Tuchel, dovrebbe lasciare Londra nella prossima stagione.

Il Diavolo starebbe monitorando questa situazione, ma l'operazione resta complicatissima visti i costi, e la cifra di 115 milioni versata dal Chelsea per strapparlo all'Inter.

Tutto potrebbe però cambiare con il cambio della proprietà, che potrebbe decidere di effettuare un super colpo per restare protagonista in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.