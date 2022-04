In vista del calciomercato in casa Inter, si lavora anche sul fronte cessioni per snellire la rosa e per poter reinvestire in nuovi acquisti. Uno dei calciatori che pare avere molto mercato in Italia è Andrea Pinamonti, che si è ritagliato un ottimo spazio nell'Empoli di Andreazzoli, arrivando anche in doppia cifra nel campionato di Serie A. Le ottime prestazioni del centravanti nerazzurro hanno attirato alcun club italiani, pronti a investire su di lui. Tra questi club ci sarebbe la Roma di Josè Mourinho, a caccia di un vice Tammy Abraham nella prossima stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, si potrebbe profilare uno scambio tra i nerazzurri e i giallorossi, con Pinamonti che arriverebbe nella Capitale e Jordan Veretout che andrebbe a puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi. Infatti, l'Inter sta lavorando sul mercato per acquistare un centrocampista, visto gli addii di Arturo Vidal e Matias Vecino.

Oltre alla Roma, Pinamonti piace molto anche al Torino di Ivan Juric come possibile sostituto del "Gallo" Andrea Belotti. In quest'ottica, Pinamonti potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Gleison Bremer, obiettivo numero uno per la retroguardia nerazzurra.

Infine, un altro possibile scambio potrebbe avvenire con l'Udinese per arrivare a Nahuel Molina, che già nella scorsa estate era entrato nel mirino dei nerazzurri.

Molto però dipenderà dalla possibile cessione di Denzel Dumfries, che come Hakimi potrebbe lasciare Milano solo dopo una stagione. Infatti, l'esterno olandese sarebbe nel mirino di Bayern Monaco e del Tottenham di Antonio Conte.

Inter, possibile ritorno per Rafinha

Veretout non è il solo centrocampista monitorato dall'Inter, per puntellare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi.

Infatti, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta monitorando con grande attenzione altri profili italiani ma anche internazionali. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Rafinha, che ora è un calciatore del Real Sociedad ma anche ha già vestito la maglia dell'Inter.

Dopo una parentesi non indimenticabile al Paris Saint Germain, il brasiliano ha trovato la sua dimensione al Real Sociedad dove si è ritagliato un buono spazio.

L'Inter starebbe monitorando la situazione e potrebbe riportare il centrocampista verdeoro a Milano nella prossima stagione.

Oltre a quello di Rafinha, sarebbero da prendere in considerazione anche altri profili come Davide Frattesi del Sassuolo e Kerphen Thuram, talento francese in forza al Nizza.