Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per migliorare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche nelle competizioni europee.

Il Milan lavora al dopo Kessie

In casa rossonera tiene banco la situazione Kessie, con la società milanista che sta lavorando per trovare il sostituto del 'Presidente'. Oltre Renato Sanches, i rossoneri stanno monitorando anche altri profili che possano risultare delle alternative importante al centrocampista portoghese in forza al Lille.

Sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe il nome anche di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo in forza al Real Madrid, ormai fuori dal progetto targato Carlo Ancelotti.

Il mediano dei Galacticos, dopo diversi prestiti come quello all'Arsenal, potrebbe andar via a titolo definitivo così da iniziare una nuova avventura internazionale. Una scelta dettata anche dalla possibilità di riconquistare la Nazionale spagnola e giocarsi le proprie carte in vista del prossimo Mondiale che si svolgerà in Qatar.

Il Diavolo, che ha già trattato Ceballos nelle scorse sessioni di Calciomercato, potrebbe effettuare un'offerta intorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista, seguito anche dall'Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri cercano infatti un'alternativa importante al trio di intoccabili Calhanoglu-Brozovic-Barella.

Oltre al derby per lo Scudetto, si potrebbe così accendere un derby milanese anche sul fronte mercato.

Milan, idea Origi per l'attacco

Oltre al centrocampo, il Milan sta lavorando per regalare un altro attaccante a Pioli, che possa così completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico rossonero.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara, spunta anche quello di Divock Origi, attaccante belga in forza al Liverpool che però, complice la presenza di attaccanti importanti come Salah, Manè, Diogo Jota e Firmino, ai quali s'è aggiunto il neo acquisto Luiz Dias, non riesce a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Jurgen Klopp.

Per questo, potrebbe lasciare Anfield a fine stagione.

Il Milan sta monitorando la situazione e per costi ed età, l'attaccante dei Reds è uno dei profili che incarnano meglio la gestione rossonera, con giovani di qualità e personalità, che possano inserirsi immediatamente nello scacchiere tattico di Pioli.

In quest'ottica, la società valuta anche altri giovani come Jonathan David del Lille, talento canadese classe 2000 nel mirino anche dei cugini dell'Inter.