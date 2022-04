Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico del tecnico rossonero, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Milan, nel mirino ci sarebbero Origi e Taremi

Oltre al sostituto di Frank Kessie, il Milan sta lavorando per puntellare il reparto offensivo e regalare a Pioli un'altra punta che possa alternarsi con Olvieri Giroud e con il totem Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza milanista sta sondando diversi profili, e sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Divock Origi, attaccante belga in forza al Liverpool, che visto il poco minutaggio in questa stagione dovrebbe lasciare Anfield per iniziare una nuova avventura.

L'attaccante non ha rinnovato il proprio contratto coi Reds, ed è pronto a liberarsi a parametro zero.

Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri starebbero trovando un accordo con l'entourage dell'attaccante per un contratto importante, così da regalare a Pioli un nuovo bomber per la prossima stagione. Le alternative però non mancano. Infatti, in caso di mancato accordo con Origi, il Diavolo sta sondando anche altre piste come quella che risponde al nome di Mehdi Taremi, attaccante del Porto che ha già punito in Champions League squadre italiane, in particolare la Juventus.

La trattativa sembrerebbe in salita, viste le alte richieste del club portoghese che chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo resta la pista legata al Gallo Belotti, che in caso di mancato rinnovo contrattuale con il Torino, potrebbe diventare un obiettivo importante per l'attacco rossonero.

Milan, interesse del Toro per Caldara

Non solo acquisti. In casa Milan si lavora anche per le possibili cessioni nella prossima sessione estiva di Calciomercato, che riguarderebbero quei calciatori ormai fuori dal progetto targato Stefano Pioli.

Tra questi, ci sarebbe Mattia Caldara che nonostante la discreta stagione con la maglia del Venezia, non dovrebbe continuare la sua esperienza con la maglia rossonera. Infatti, in caso di mancato riscatto da parte del club lagunare legato alla salvezza, il difensore italiano sarebbe nel mirino del Torino come possibile sostituto di Gleison Bremer, centrale brasiliano che sarebbe nel mirino di diversi top club europei, in particolare di Inter e Bayern Monaco.

Per questo, la compagine granata è a caccia di un nuovo centrale difensivo che possa incarnare le caratteristiche del gioco di Juric.

Oltre Caldara, è in bilico anche il riscatto di Junior Messias dal Crotone. Dopo una buona prima parte di stagione, Messias sta offrendo prestazioni non all'altezza, ed in caso di acquisto importante sul lato mancino da parte dei rossoneri, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano.