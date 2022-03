Per l'estate l'obiettivo del Milan è quello di rinforzare l'attacco e la trequarti, con innesti che possano alzare la qualità del reparto offensivo.

Per quanto riguarda la trequarti, il Diavolo sta lavorando per trovare un calciatore che possa giocarsi il posto con Brahim Diaz nella prossima stagione: tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Eden Hazard, belga che non è riuscito a esprimersi ai propri massimi livelli durante la sua esperienza al Real Madrid. Complici i vari infortuni, l'ex Chelsea è ormai quasi una riserva nello scacchiere tattico del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti: per questo, potrebbe lasciare Madrid nella prossima stagione per ritornare ad essere protagonista.

Il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione del campione belga: molto dipenderà dalla volontà del calciatore, ma soprattutto dalla richiesta del Madrid, che chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Visti però gli ottimi rapporti tra le due compagini, non è escluso che si possa trovare un accordo per abbassare le pretese del club guidato da Florentino Perez.

Milan, idea Jovic per l'attacco

Non solo Hazard. Il Diavolo guarda in casa Merengues anche per quanto concerne l'attacco. Infatti, si sta monitorando anche la situazione di Luka Jovic, attaccante serbo che già in passato era stato trattato dai rossoneri prima del suo approdo a Madrid.

Visto il poco minutaggio in questa stagione, l'ex bomber dell'Eintracht di Francoforte sarebbe pronto a lasciare a Madrid in estate: il Milan sta osservando la situazione e potrebbe chiedere il calciatore in prestito.

Oltre Jovic, resta viva la candidatura di Divock Origi, pronto a liberarsi a costo zero dal Liverpool. Più complicata è la pista che porta a Scamacca, che sarebbe pure uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi.

Ipotesi Parisi per la fascia rossonera

Oltre all'attacco, i rossoneri stanno valutando un profilo per le fasce laterali che possa essere una valida alternativa a Theo Hernandez.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Fabiano Parisi, talentuoso esterno dell'Empoli che si è ritagliato uno spazio importante nella compagine toscana allenata da Andreazzoli. L'Empoli valuta il giovane esterno 10 milioni di euro, cifra non eccessiva, vista anche la giovane età: il Milan devo però guardarsi dal forte interesse del Napoli e dell'Inter.