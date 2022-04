Inter, Milan e Juventus potrebbero essere le protagoniste del prossimo mercato estivo. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista in vista dei possibili addii di Matias Vecino ed Arturo Vidal. I rossoneri vorrebbero un centrocampista e penserebbero a Weston Mckkennie perché Kessie si aggregherà al Barcellona durante la prossima stagione. La squadra presieduta dagli Agnelli cercherebbe un jolly offensivo e sarebbe interessata ad Ante Rebic.

Possibile scambio tra Inter e Bayern Monaco

La società presieduta dagli Zhang potrebbe trovarsi nella condizione di dover decidere se lasciar partire Denzel Dumfries.

L'olandese sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte ma anche del Bayern Monaco. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro ma i bavaresi avrebbero messo sul piatto uno scambio alla pari con Benjamin Pavard. I dirigenti milanesi potrebbero cedere l'ex Psv Eindhoven ma vorrebbero incassare l'intera somma senza contropartite. In caso di addio proprio Emerson Royal del Tottenham sarebbe un indiziato per la fascia destra di Simone Inzaghi.

Dal Chelsea il nuovo obiettivo per il centrocampo

Il tecnico ex Lazio avrebbe necessità di potenziare il centrocampo. Il nome delle ultime ore sarebbe Loftus-Cheek del Chelsea. Il calciatore sotto la guida di Thomas Tuchel non ha impressionato rispetto a quanto fatto con Maurizio Sarri.

Per questo motivo, potrebbe lasciare la Premier League per intraprendere una nuova avventura da protagonista. L'Inter lo prenderebbe in considerazione perchè trattasi di un affare low cost. Il calciatore varrebbe circa 15 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Piacerebbe perchè in grado di adattarsi a tutte le posizioni del centrocampo.

I contatti potrebbero registrarsi a fine stagione quando si dovrebbe parlare anche di un possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Il belga non si sarebbe mai ambientato durante questa stagione a Londra.

Possibile scambio tra Milan e Juve

Juventus e Milan potrebbero invece concretizzare uno scambio alla pari che riguarderebbe Weston McKennie ed Ante Rebic.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 e sarebbero ideal per Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. L'americano andrebbe a sostituire proprio Kessie mentre il croato sarebbe un ottimo jolly d'attacco per i bianconeri che non hanno neanche raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di Federico Bernardeschi (che piacerebbe anche al Napoli). Rebic e Mckennie avrebbero una valutazione di circa 25 milioni di euro ma il centrocampista piacerebbe anche a Roma e Tottenham.