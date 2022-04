Antonio Conte, in occasione della conferenza stampa pre-match di Tottenham - Leicester, ha voluto rispondere alle tante indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dal Tottenham a fine di questa stagione, bollandole come 'Fake News'.

Antonio Conte: 'Non mi piace quando le persone si inventano le notizie per creare problemi'

In queste settimane, diverse testate e siti giornalistici hanno parlato di Antonio Conte in partenza a fine stagione dal Tottenham per raggiungere il PSG o la Juventus. Nella conferenza stampa di qualche ora fa, il tecnico pugliese ha voluto fare chiarezza a riguardo: "Ovviamente penso che sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro.

Ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano di inventare notizie, solo per parlare o solo per creare problemi". Conte ha poi ribadito come non trovi corretto che i club per cui lavora o gli stessi giocatori che allena siano coinvolti in queste storie, affermando di essere concentrato sull'attuale campionato e di trovare divertenti certe situazioni. Il tecnico ex Juventus ed Inter, ha poi rintuzzato sull'argomento, affermando di considerare poco rispettoso il lavoro di certi personaggi, che pur di parlare, danneggiato il suo operato.

Antonio Conte non ci sta ed attacca: 'A questo punto della stagione escono tante Fake News'

Proseguendo con il discorso, Antonio Conte ha voluto ribadire come lui e la squadra siano coesi e concentrati sul campionato in corso, lanciando una frecciatina alle notizie false che spopolano in questo periodo: "In questa situazione, chi lavora nel calcio sa benissimo che a questo punto della stagione iniziano ad uscire molte fake news, ma noi stiamo lavorando duramente".

Conte, ha poi virato sull'entusiasmante corsa alla qualificazione della prossima Champions League, che vede protagonista il suo Tottenham, affermando: "Dobbiamo vivere questa situazione con passione, entusiasmo e gioia. Meritiamo di restare lì e di lottare per un posto in Champions League. Raggiungerlo non è facile per nessuno ma dobbiamo goderci questa situazione.

Per questo motivo i nostri tifosi devono stare con noi in ogni momento positivo o negativo che sia. Meritiamo di combattere fino alla fine e di avere una grande spinta dai nostri fan".

Juventus, spento il sogno Conte, la società bianconera starebbe lavorando per potenziare la rosa con Allegri

Appurato dunque che Antonio Conte difficilmente lascerà il Tottenham a fine stagione, la Juventus dovrebbe continuare la propria avventura con Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, per puntare alle prime posizioni del campionato, starebbe chiedendo diversi rinforzi tra cui spunterebbe il nome di Frenkie De Jong, centrocampista in probabile uscita dal Barcellona.