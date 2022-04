Movimenti di mercato in casa Inter e Juventus. I bianconeri starebbero monitorando la situazione di Frenkie De Jong, calciatore classe '97 che potrebbe dire addio al Barcellona di Xavi. Nel frattempo l'Inter potrebbe vendere Pinamonti in Germania per provare così ad avere un tesoretto da reinvestire nel prossimo mercato.

L'intesa tra Frenkie De Jong ed il Barcellona non decolla, Juventus e Manchester United alla finestra

La Juventus nel prossimo Calciomercato potenzierà quasi certamente il reparto del centrocampo. Cherubini, che avrebbe stilato una lunga lista di profili papabili, starebbe seguendo fra i tanti l'evolversi della situazione di Frenkie De Jong.

Stando alle indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, il giovane mediano in forza al Barcellona, non attraverserebbe un momento felice della sua carriera, in quanto il rapporto con l'allenatore dei blaugrana Xavi, non risulterebbe idilliaco. Il calciatore dunque, starebbe pensando di cambiare squadra nella prossima sessione estiva di calciomercato ed il Barça, dal canto suo, non porrebbe veti ad una sua eventuale cessione, visto che incasserebbe una cifra importante. D'altronde, forte del contratto che lega le due parti fino al 2026, il club catalano valuterebbe il cartellino del classe '97 circa 70 milioni di euro, una cifra realisticamente alta che la Juventus ha già dovuto sobbarcarsi appena lo scorso inverno per l'acquisto di Dusan Vlahovic.

La compagine bianconera però, valuterebbe diverse ipotesi per abbassare il costo del giocatore tra cui l'inserimento di una o più contropartite tecniche. Va infine sottolineato come De Jong sarebbe finito anche nel mirino del Manchester United, con il prossimo allenatore dei Red Devils Ten Hag, assoluto estimatore del centrocampista olandese.

Calciomercato Inter, i nerazzurri valuterebbero la partenza di Pinamonti

Il poco spazio concesso dall'Inter ad Andrea Pinamonti ha costretto il giovane attaccante a migrare in prestito presso la corte di Aurelio Andreazzoli, che con il suo Empoli, gli sta garantendo una continuità di rendimento elevata. La doppietta segnata domenica scorsa contro il Napoli ha dimostrato il buon momento del centravanti nato a Cles e diverse squadre europee lo avrebbero messo nel loro mirino.

Tra queste, seguendo le indiscrezioni dalla Spagna, ci sarebbe l'Eintracht di Francoforte, compagine tedesca di media classifica. Stando alle voci, l'Inter potrebbe dunque avallare la cessione definitiva di Pinamonti in quanto la società nerazzurra soffrirebbe di una mancanza a livello economico piuttosto importante. Di conseguenza, per lasciare andare il bomber classe '99, la compagine del biscione chiederebbe una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro.