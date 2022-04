La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato di gennaio non solo con gli acquisti di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ma anche con le cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham. Questi ultimi stanno dimostrando di essere molto importanti per la squadra inglese, soprattutto lo svedese sta garantendo gol e assist decisivi ai suoi compagni. Di recente il tecnico del Tottenham Antonio Conte non ha nascosto la propria soddisfazione per l'arrivo del centrocampista svedese, che aveva seguito già quando giocava in prestito nel Parma.

A gennaio 2020 l'Inter fu vicina al suo acquisto ma arrivò prima la Juventus, che lo prelevò dall'Atalanta (proprietario del cartellino del centrocampista) per circa 40 milioni di euro.

In una recente intervista il tecnico pugliese ha sottolineato che Kulusevski ha solo 22 anni e che ha ancora margini di miglioramento importanti. Ha poi aggiunto che deve continuare così perché - oltre a essere forte fisicamente - è bravo anche tecnicamente. Infine Conte ha aggiunto: "Nonostante le quattro cessioni a gennaio, gli acquisti di Bentancur e Kulusevski hanno reso il Tottenham più completa ed equilibrata".

Il tecnico Conte elogia Kulusevski

"Penso che Kulusevski sia un grande acquisto per il presente e il futuro del Tottenham, parliamo di uno davvero forte", sono queste le dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento a Dejan Kulusevski, centrocampista svedese prelevato dalla società inglese a gennaio e proveniente dalla Juventus.

Il giocatore classe 2000 è arrivato a Londra in prestito oneroso con riscatto per un totale di circa 40 milioni di euro. Considerando l'impatto avuto dal giocatore in questi primi mesi di campionato inglese si tratta di un prezzo agevolato anche per l'età anagrafica del giocatore. Dopo aver disputato nella prima parte della stagione alla Juventus un totale (fra tutte le competizioni) di 27 presenze con un gol, 3 assist e una rete da gennaio, lo svedese si è trasferito al Tottenham, dove fino ad adesso ha giocato 10 match segnando 2 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato inglese; a questi bisogna aggiungere due presenze in FA Cup.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham starebbe valutando la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo già a fine stagione, con la Juventus che - in tal caso - riceverebbe una somma importante da investire sul mercato.

La stagione del Tottenham nel campionato inglese

Quando mancano otto partite dalla fine del campionato inglese il Tottenham è quarto in classifica a 54 punti insieme all'Arsenal, che però ha un match in meno.

La squadra di Conte però può recuperare punti anche alla terza in classifica, il Chelsea, che è a +5. Considerando la buona forma dei londinesi la possibilità di una qualificazione alla Champions League pare sussistere, in particolare dopo il successo per 5 a 1 contro il Newcastle nella 29^giornata di campionato.