L'Inter è già al lavoro per potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione. L'obiettivo è quello di ingaggiare un calciatore di alto profilo tecnico, con un buon bagaglio di esperienza anche a livello internazionale. Il sogno nerazzurro risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, ma sembra che la Lazio non abbia intenzione di lasciarlo partire per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro.

Una somma troppo onerosa per le casse dell'Inter, considerando anche lo sforzo economico che si dovrebbe fare per lo stipendio del centrocampista serbo.

Per questo motivo, il club milanese avrebbe messo nel mirino con maggiore attenzione l'olandese Donny Van de Beek.

L'Inter interessata alle prestazioni di Van de Beek

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Donny Van de Beek del Manchester United. L'olandese - attualmente in prestito all'Everton - non sta vivendo un'annata facile in Premier League, e potrebbe quindi decidere di cambiare aria al termine della stagione.

I Red Devils lo valutano circa 30 milioni di euro, ma la volontà dell'ex Ajax potrebbe essere decisiva in caso di interesse di una squadra di suo gradimento.

L'Inter vorrebbe acquistare Van de Beek per schierarlo come mezzala di qualità nel 3-5-2, alternandolo all'occorrenza ai vari Calhanoglu e Barella.

La società meneghina vorrebbe provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il tecnico Simone Inzaghi avrebbe già manifestato il suo gradimento per il giocatore.

Inter: Sanchez e Vidal potrebbero andar via

L'Inter, prima di provare ad acquistare Van de Beek, dovrà comunque mettere a segno delle cessioni.

Al momento, i principali indiziati a lasciare la Pinetina in estate sarebbero i cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal, i cui ingaggi risultano troppo alti per le casse societarie.

Dovrebbe andar via dalla squadra nerazzurra anche Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano si libererà a parametro zero: sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli di Luciano Spalletti.

Discorso in sospeso per Ivan Perisic, il quale vorrebbe un nuovo ingaggio da almeno 4 milioni di euro all'anno per rimanere a Milano. Marotta e Ausilio potrebbero poi valutare eventuali offerte in arrivo per Roberto Gagliardini che piacerebbe molto in Turchia. L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare una proposta di circa 15 milioni di euro.

I cartellini di Ionut Radu e Andrea Pinamonti potrebbero garantire altra liquidità anche se, nelle strategie degli uomini di mercato nerazzurri, ci sarebbe la possibilità di inserirli come eventuali contropartite tecniche nelle operazioni che l'Inter vorrebbe avviare con il Sassuolo per Davide Frattesi e Gianluca Scamacca.