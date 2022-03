Il mercato dell'Inter gira attorno ad Ivan Perisic. L'esterno croato, che resta uno dei punti fermi dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, non ha ancora deciso il proprio futuro, con il suo contratto che va in scadenza fra tre mesi esatti. L'Inter gli avrebbe proposto un rinnovo contrattuale da 3,5 milioni di euro, che si avvicina sensibilmente alle richieste dell'entourage di Perisic, che chiede un rinnovo da 4 milioni di euro.

La distanza resta, ma tra le parti si potrebbe trovare un accordo nelle prossime settimane; l'offerta rimarca la centralità del croato nel progetto di Inzaghi.

Nonostante l'arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, l'Inter vuole continuare con Perisic che garantisce qualità, personalità ed esperienza alla corsia mancina dei nerazzurri.

Le possibili alternative: da Kostic a Sergi Gomez

In caso di esito negativo del rinnovo, l'Inter si sta già guardando intorno per trovare il possibile sostituto del croato, visto che ormai Dimarco viene considerato come un elemento della difesa a tre, come sostituto di Alessandro Bastoni.

Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Flip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht di Francoforte che nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, era stato vicinissimo alla Lazio di Maurizio Sarri.

I nerazzurri potrebbero virare così sul classe '92, ma devono fare i conti con l'interesse di altre società italiane, come appunto i biancocelesti ma anche l'altra squadra della Capitale, ovvero la Roma, che in caso di qualche cessione illustre (come quella di Zaniolo), potrebbe reinvestire il denaro incassato per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Josè Mourinho.

Altri profili da prendere in considerazione sono quelli di Sergio Gomez, spagnolo dell'Anderlecht, e di Fabrizio Angeleri, argentino del River Plate, ma tutto passa da Perisic, con l'Inter che spera nella permanenza del croato.

Possibile cessioni per Sensi

Non solo acquisti. Per favore le operazioni del mercato in entrata, l'Inter sta lavorando anche in ottica cessioni.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare definitivamente Milano, c'è Stefano Sensi che con la maglia della Sampdoria, si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere tattico di Giampaolo; grazie alle prestazioni con il club blucerchiato, il centrocampista ha riconquistato anche la maglia della Nazionale italiana.

Per questo, l'Inter potrebbe cederlo a titolo definitivo proprio alla Sampdoria in uno scambio con Thorsby, vecchio obiettivo di mercato dei nerazzurri. Oltre al club blucerchiato, potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma del Sassuolo, che potrebbe pensare a Sensi in caso di cessione di Davide Frattesi.