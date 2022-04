La Juventus, in queste ore, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della sfida contro l'Inter di questa domenica 3 aprile. Per questa partita Massimiliano Allegri ha molti dubbi di formazione ma anche una certezza: Paulo Dybala sarà titolare. Infatti, il tecnico livornese, in conferenza stampa, ha rivelato che il numero 10 juventino sarà in campo dal primo minuto. Allegri ha annunciato che anche Giorgio Chiellini e Alex Sandro saranno titolari.

Ma per il resto della formazione il tecnico della Juventus non ha voluto sbilanciarsi: "Se domani qualcuno azzecca la formazione vuol dire che ve la dicono.

Domani la formazione è impossibile". Dunque, Massimiliano Allegri non ha avuto intenzione di rivelare ai giornalisti presenti alla conferenza stampa quali saranno le sue scelte in vista della gara contro l'Inter.

Allegri mischia le carte

Massimiliano Allegri ha quindi deciso di sparigliare le carte e di rivelare ben poco sulle sue scelte di formazione. Il tecnico livornese ha solo annunciato l'impiego dal primo minuto di Paulo Dybala: "Domani Dybala gioca così siete tutti contenti". Ovviamente non sono mancate le domande sul mancato rinnovo del numero 10 juventino e Allegri ha sottolineato che è stata una scelta condivisa con la società.

Per quanto riguarda la formazione, invece, il tecnico livornese ha sottolineato il recupero di gran parte dei giocatori inortunati: "Bonucci andrà in panchina ma è indietro".

Dunque, per ora, Massimiliano Allegri ha voluto tenere il massimo riserbo sulle sue scelte di formazione, ma la sensazione è che stia pensando a una mossa a sorpresa in vista della gara contro l'Inter. Anche perché adesso la Juventus ha recuperato molti degli infortunati: all'appello mancheranno infatti solo Federico Chiesa, Weston McKennie e Kaio Jorge.

Possibili novità di formazione

I dubbi di Allegri sono molti, soprattutto a centrocampo. Infatti, in attacco l'altra certezza oltre a Paulo Dybala dovrebbe essere Dusan Vlahovic. Inoltre resta da capire se Allegri opterà per un 4-4-2 classico per il 4-3-3 o attenzione ad un possibile 4-2-3-1. A quel punto alle spalle del serbo ci sarebbero tre uomini, che potrebbero essere Dybala, Cuadrado e Bernardeschi. Proprio di quest'ultimo ha parlato in conferenza stampa lo stesso allenatore della Juventus: "Bernardeschi potrebbe essere titolare, è recuperato e sta meglio".