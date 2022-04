L'Inter, nel prossimo Calciomercato, dovrebbe comprare almeno un centrocampista. Inzaghi ha fatto capire più volte di sentire l'assenza di un ricambio nella zona mediana del rettangolo di gioco e Marotta potrebbe accontentarlo acquisendo dal Manchester United Donny van de Beek

Donny van de Beek potrebbe essere il nuovo rinforzo per il centrocampo dell'Inter

Ormai è nota la volontà di Simone Inzaghi di potenziare il centrocampo per la prossima stagione dell'Inter. Troppi i punti persi nel campionato dai nerazzurri a causa dei ricambi non all'altezza dei titolari e troppo il peso specifico messo sulle spalle di un unico calciatore, Brovozic, che nel periodo di assenza ha evidenziato tutti i difetti celati nell'organico del club lombardo.

Nella sessione di calciomercato estiva che verrà, dunque, Marotta potrebbe lanciare l'assalto su diversi calciatori che abbiano un profilo riconosciuto mondialmente. Si era parlato con insistenza di un interessamento da parte dei nerazzurri per Milinkovic Savic. Il sergente della Lazio, già sotto la guida tecnica di Inzaghi ai tempi dei biancocelesti, costerebbe troppo per le casse del biscione ed inoltre sarebbe osservato da alcune delle formazioni più importanti della Premier League. Proprio all'Inghilterra, la società comandata da Zhang potrebbe attingere per rafforzare la mediana. È notizia di oggi, infatti, il possibile avvicinamento tra l'Inter e Donny van de Beek. Il centrocampista, passato al Manchester United dall'Ajax per 39 milioni di euro, non sta vivendo la sua migliore stagione, tant'è che nel 2022 è stato girato in prestito all'Everton.

Il costo del calciatore potrebbe aggirarsi tra i 25 ed i 30 milioni di euro, un vero affare considerato le potenzialità del ragazzo.

Calciomercato Inter, per l'attacco si sogna il duo Dybala-Lukaku

Intanto, il calciomercato dell'Inter non si ferma solo al reparto di centrocampo. I nerazzurri, infatti, sarebbero coinvolti in almeno altre due trattative per rafforzare l'attacco e parliamo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Per l'argentino, che sappiamo andrà via a fine stagione dalla Juventus, le trattative sarebbero in corso e Marotta avrebbe offerto all'entourage del calciatore uno stipendio da circa 7.3 milioni di euro annuali. Discorso diverso va fatto per il belga. L'Inter non avrebbe, viste le pendenze economiche del club, la facoltà di riacquistare "Big Rom" dal Chelsea, ma potrebbe farlo tornare a Milano con la formula del prestito annuale, permettendo cosi ai Blues di risparmiare sul suo ingaggio. Ovviamente, anche l'Inter dovrebbe cedere diverse pedine del proprio organico, visto che Lukaku percepisce uno stipendio da 13 milioni di euro.