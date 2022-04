La Juventus, nella serata di ieri 20 aprile, ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver vinto per 2-0 contro la Fiorentina. Al termine di questa partita, la gioia in casa bianconera era tanta poiché la Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali. La vigilia del match contro la Fiorentina, però, era stata agitata da diverse voci sul futuro societario e sulla permanenza in bianconero di Massimiliano Allegri. Ma al termine della partita ci ha pensato lo stesso tecnico a fugare ogni dubbio: "Sarò ancora sulla panchina della Juve per i prossimi 3 anni".

Inoltre, Massimiliano Allegri si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa e ha voluto difendere Dusan Vlahovic dalle critiche: "A me fate ridere: scrivete delle cose e poi le cambiate dopo tre giorni".

La Juventus si gode la finale di Coppa Italia

La Juventus, nelle ultime ore, si sta godendo la gioia per aver raggiunto la finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno fatto valere il risultato dell'andata contro la Fiorentina e all'Allianz Stadium hanno rifilato un secco 2-0 ai viola. La Juventus ha fatto la partita che voleva ovvero gestire il vantaggio e poi è stata abile a sfruttare gli spazi concessi. Federico Bernardeschi ha realizzato il gol del vantaggio bianconero già nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco Adrien Rabiot ha siglato il raddoppio annullato dal Var.

Ma alla fine la Juventus ha comunque trovata il 2-0 grazie a Danilo. I bianconeri hanno anche colpito un palo con Denis Zakaria. Al termine della sfida la soddisfazione era palpabile e Massimiliano Allegri ha voluto elogiare i suoi ragazzi. Anche perché da diversi mesi la squadra è in costante emergenza e stanno giocando sempre gli stessi: "I ragazzi stanno mettendo il cuore in campo, perché sono 4 o 5 mesi che giocano gli stessi".

Adesso, la Juventus dovrà voltare pagina e lasciare da parte la Coppa Italia per pensare al campionato.

Lunedì 25 aprile la sfida contro il Sassuolo

La Juventus, nei prossimi giorni, continuerà la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo. Infatti, la squadra si è già ritrovata oggi 21 aprile, alla Continassa per iniziare la marcia di avvicinamento al match contro i neroverdi.

Per questa sfida Massimiliano Allegri, a centrocampo, avrà sempre gli uomini contati visto che difficilmente ci sarà qualche recupero. Per il resto bisognerà capire se il tecnico confermerà la stessa formazione vista in Coppa Italia oppure se tra i titolari si rivedranno Juan Cuadrado e Paulo Dybala. In ogni caso sembra che possa trovare ancora spazio Federico Bernardeschi che in Coppa Italia è stato decisivo. La Juventus, inoltre, nella giornata di domani 22 aprile si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.