Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter dovrebbe rivoluzionare il reparto di centrocampo, che ha mostrato diverse carenze in questa stagione dal punto di vista delle alternative a Barella, Brozovic e Calhanoglu. Anche contro il Bologna, infatti, in una giornata no del turco e dell'italiano, Simone Inzaghi ha provato a lanciare in campo Roberto Gagliardini senza avere grandissime risposte. Per questo motivo l'anno prossimo il club cercherà un rinforzo che possa alzare ulteriormente il livello e il nome giusto sembra essere quello di Milinkovic-Savic, che il tecnico nerazzurro conosce bene avendolo allenato a Roma.

Il Napoli, invece, sarebbe alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato. Gli azzurri si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Giovanni Simeone, di proprietà del Cagliari ma attualmente in prestito all'Hellas Verona, con il quale è definitivamente esploso quest'anno.

Inter su Milinkovic-Savic

L'Inter è alla ricerca di un grande rinforzo in mezzo al campo per la prossima stagione, che possa alternarsi con gli altri tre titolarissimi per dare più soluzioni a Simone Inzaghi. Il sogno della società nerazzurra e dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, che segue da diversi anni, sin da quando era ancora un dirigente della Juventus.

Il centrocampista serbo è una certezza visto che arriva praticamente ogni anno in doppia cifra. Anche in questa stagione il classe 1995 ha messo a segno nove reti e collezionato 11 assist in 33 partite di campionato e Simone Inzaghi saprebbe come valorizzarlo al meglio dato che lo ha praticamente lanciato nel grande calcio quando era sulla panchina della Lazio.

Il club biancoceleste, comunque, non lascerà partire Milinkovic-Savic tanto facilmente, visto che ha fatto sapere a tutti i club interessati che la valutazione è di 70 milioni di euro. L'Inter, però, dal proprio canto potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Andrea Pinamonti, valutato 25 milioni, e di Gagliardini, valutato tra gli 8 e i 10 milioni, per abbassare l'esborso economico.

Napoli su Simeone

Il Napoli sarebbe alla ricerca di un rinforzo importante per l'attacco visto che vuole cautelarsi in caso di maxi offerta per Victor Osimhen. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Giovanni Simeone, che in quest'annata è esploso con la maglia dell'Hellas Verona, con il quale ha segnato sedici gol in campionato. Il giocatore è di proprietà del Cagliari, anche se i gialloblu hanno un diritto di riscatto di 12 milioni di euro che, presumibilmente, eserciteranno. Il club di Aurelio De Laurentiis, comunque, cercherà di mettere sul piatto Andrea Petagna e un conguaglio da 10 milioni di euro, sia che il cartellino sia di proprietà dei rossoblu, sia che lo sia del Verona.