Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per migliorare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro, così da ritagliarsi uno spazio importante anche nella prossima stagione.

L'Inter sarebbe interessata a Thuram e Frattesi

Oltre alle vicende legate all'attacco, la dirigenza interista starebbe lavorando soprattutto per rinforzare il centrocampo, che denota alternative non all'altezza ai titolarissimi. Per questo, si starebbero sondando diversi profili per la mediana.

Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche il nome di Khéphren Thuram, centrocampista francese in forza al Nizza e figlio minore di Lilian Thuram, campione di Parma e Juventus.

Il giovane centrocampista dell'Under 21 francese si è ritagliato uno spazio importante nel campionato della Ligue 1, giocando con grande continuità come dimostrano le 33 presenze con la maglia del Nizza. Per questo, ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club europei e soprattutto italiani, come appunto l'Inter. Oltre alla valutazione, i nerazzurri devono fare i conti con il forte interesse della Juventus, a caccia di un centrocampista per rinforzare la mediana a disposizione di Allegri.

Con la Vecchia Signora, si profila anche una nuova sfida di mercato per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, valutato 40 milioni di euro dal club neroverde.

Inter, possibile ritorno di fiamma per Van De Beek

Le opzioni per la mediana non sono finite qui. Infatti, l'Inter starebbe monitorando anche altri profili che sarebbero stati già trattati nella scorsa sessione di Calciomercato.

I nerazzurri sarebbero ritornati su Donny Van De Beek, centrocampista olandese del Manchester United che sta terminando questa stagione in forza all'Everton, per risollevare le sorti dei Toffees, imbrigliati nella lotta per la retrocessione.

L'ex centrocampista dell'Ajax è ormai un corpo estraneo al progetto dei Red Devils, e in caso di mancato riscatto da parte dell'Everton, dovrebbe salutare l'Old Trafford e iniziare una nuova avventura per ritornare ad essere protagonista, già a partire dalla prossima stagione.

A differenza delle scorse sessioni di calciomercato dove lo United chiedeva una cifra attorno ai 40 milioni di euro, la valutazione del centrocampista olandese si è notevolmente abbassata complice il poco utilizzo in questa annata. Per questo l'Inter, potrebbe decidere di recapitare un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni dell'ex numero sei del'Ajax, regalando così un'alternativa di qualità alla mediana di Inzaghi.