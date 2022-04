L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le uscite. I nerazzurri, infatti, hanno necessità anche di realizzare qualche plusvalenza e uno dei giocatori che non sembra sicuro di restare a Milano sarebbe Joaquin Correa. Il rendimento del "Tucu" è stato condizionato da diversi problemi fisici in quest'annata e per la prossima estate sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta, in cerca di rinforzi per il reparto avanzato.

Anche la Juventus sta lavorando in vista della prossima estate. Si è parlato molto di Nicolò Zaniolo in questi giorni, ma tra le due società potrebbe crearsi una vera e propria asse di mercato con la Roma che coinvolgerebbe anche Bryan Cristante.

Correa può lasciare l'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Joaquin Correa. L'argentino è arrivato la scorsa estate dalla Lazio in un investimento complessivo da quasi 30 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto ma il rendimento non è stato all'altezza delle aspettative, condizionato anche dai tanti problemi fisici. Diciassette le presenze raccolte in campionato, alcune partendo dalla panchina, con quattro reti messe a segno, frutto delle due doppiette, contro Hellas Verona e Udinese.

Troppo poco per un attaccante e proprio per questo la prossima estate potrebbe già lasciare, con l'Atalanta che avrebbe messo gli occhi su di lui.

La Dea, infatti, è pronta ad una vera e propria rivoluzione in attacco, con tanti giocatori che non sono sicuri di restare, da Miranchuk a Zapata, passando per Luis Muriel. La valutazione di Correa, per non realizzare una minusvalenza, è sempre intorno ai 30 milioni di euro ma i due club potrebbero intavolare uno scambio per abbassare l'esborso economico.

Nell'affare, infatti, potrebbe entrare proprio Muriel, più un conguaglio sui 7-8 milioni di euro, con il colombiano che già in passato era stato accostato all'Inter.

Possibile asse di mercato tra Roma e Juventus

La prossima estate potrebbe crearsi una vera e propria asse di mercato tra Roma e Juventus. Circola da tempo l'indiscrezione dell'interesse dei bianconeri per Nicolò Zaniolo, ma c'è anche un altro giocatore giallorosso nel mirino dei bianconeri, Bryan Cristante, anche lui non ritenuto intoccabile da José Mourinho.

Affare complessivo da oltre 50 milioni di euro, ma nell'affare potrebbero entrare i cartellini di Weston McKennie e Daniele Rugani per abbassare notevolmente l'esborso economico. In questo modo verrebbero realizzate anche due plusvalenze importanti da parte della Juve.