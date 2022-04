In casa Juventus si continua a cercare l'erede di Paulo Dybala, prossimo alla partenza a parametro zero. A tal proposito la pista Salah, uno dei profili osservati nelle scorse settimane, potrebbe sfumare e i bianconeri avrebbero messo nel mirino un nuovo obiettivo, ossia Joao Felix.

Salah e il Liverpool potrebbero rinnovare

Il nome caldo per qualche settimana in casa Juventus è stato quello di Mohamed Salah. Tale pista è sempre sembrata obiettivamente molto complicata, ma le voci di un possibile arrivo dell'esterno in quel di Torino erano state alimentate a causa di alcuni dissapori che ci sarebbero stati tra l'egiziano e il Liverpool.

L'agente del calciatore infatti, aveva commentato ironicamente le parole di Klopp, che nel caso specifico, si era affrettato ad escludere qualsiasi problema tra le parti. Tuttavia, le indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero adesso un riavvicinamento tra Salah e i Reds. Secondo la stampa estera, la società inglese starebbe preparando un rinnovo di contratto consono alle richieste dell'egiziano. Stando a quanto trapelato, il Liverpool potrebbe legarsi all'esterno fino al 2027, garantendogli uno stipendio da 500 mila sterline mensili, al cambio circa 600 mila euro, per un totale di 31,5 milioni di euro a stagione. Insomma, un compenso che realisticamente parlando, taglierebbe fuori sia la Juventus che il Barcellona.

I bianconeri dunque, appresa questa notizia, potrebbero buttarsi a capofitto su un altro attaccante molto quotato del calcio internazionale, Joao Felix dell'Atletico Madrid.

Joao Felix potrebbe essere l'erede di Dybala

L'Atletico Madrid sarebbe una delle contendenti, insieme all'Inter, più agguerrita per accaparrarsi Paulo Dybala a parametro zero.

Il tecnico della compagine spagnola, il "Cholo" Simeone, vedrebbe in Dybala il calciatore adatto per sostituire Luis Suarez, che a fine campionato lascerà i Colchoneros, a sua volta a parametro zero.

Stando alle indiscrezioni di Calciomercato, si potrebbe dunque profilare all'orizzonte un intreccio tra il club iberico e la Juventus.

I bianconeri, starebbero pensando di incorporare all'affare Alvaro Morata (che potrebbe essere riscattato dai bianconeri in estate), anche il profilo di Joao Felix, il baby "fenomeno" portoghese che costò 127 milioni di euro. L'attaccante classe '99, che non ha rispettato in pieno le aspettative, ha ora un valore di mercato circa dimezzato rispetto a quando si era trasferito dal Benfica in Spagna nel 2019.