Nella prossima sessione estiva di Calciomercato, l'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. La società nerazzurra, infatti, per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, cercherà di fare cassa con le cessioni di quei giocatori che sono ai margini del progetto tattico e tra questi ci sarebbe Andrea Pinamonti, attualmente in prestito secco all'Empoli. Il giovane attaccante piace molto al Torino, in cerca di rinforzi in attacco visto il probabile addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno.

Anche il Milan ha cominciato a lavorare per rinforzarsi ulteriormente a giugno. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un innesto sulla trequarti, visto che Brahim Diaz non ha convinto a pieno. Per questo motivo il club avrebbe messo gli occhi su Luis Alberto, che sembrerebbe essere in uscita dalla Lazio a fine stagione.

Torino su Pinamonti

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter, nella prossima sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo, è Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti è stato ceduto in prestito secco all'Empoli, in estate, e con la maglia del club toscano ha saputo rivalutarsi dopo un'annata passata agli ordini di Antonio Conte, relegato spesso in panchina. Il classe 1999, nonostante il calo avuto dalla squadra di Andreazzoli nelle ultime settimane, ha comunque messo a segno nove reti e collezionato due assist in trentuno partite di campionato.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, in cerca di rinforzi in attacco. I granata perderanno Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno, mentre ci sono dubbi su Sanabria, che non sembra essere un attaccante su cui puntare come titolare per fare quello step in più e lottare per un piazzamento europeo l'anno prossimo.

L'Inter valuta Pinamonti intorno ai 15 milioni di euro ma potrebbe offrire anche l'attaccante per abbassare l'esborso economico nell'affare Bremer, su cui i nerazzurri sembrano essere in pole position.

Milan su Luis Alberto

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti per la prossima stagione, visto che Brahim Diaz non ha convinto fino ad ora.

Uno spagnolo per uno spagnolo sembrerebbe essere il progetto, dato che il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Luis Alberto, accostato già nelle scorse sessioni di mercato. Il fantasista è in uscita dalla Lazio, anche se gli screzi con Maurizio Sarri sembrano essere stati superati. L'ostacolo è rappresentato dalla richiesta dei biancocelesti, che vorrebbero 35 milioni di euro, ritenuta eccessiva per un calciatore non più giovanissimo, essendo un classe 1992. Per abbassare l'esborso economico, però, Maldini e Massara potrebbero provare a mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic più un conguaglio da 10 milioni di euro.