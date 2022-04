In queste settimane Inter e Juventus stanno già riflettendo su come potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione calcistica. I nerazzurri sarebbero interessati a Barak, Mata e Saul, mentre ai bianconeri piacerebbe Nicolas Pepè dell'Arsenal.

L'Inter potrebbe chiedere un calciatore a Simeone

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Saul Niguez. Il calciatore, ora al Chelsea, ma di proprietà dell'Atletico Madrid, non ha trovato continuità sotto la guida di Thomas Tuchel e potrebbe non essere riscattato dai Blues. I dirigenti milanesi lo vorrebbero mediante un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere fissato a circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista si inserirebbe bene come mezzala nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi dove agirebbe come alternativa a Calhanoglu e a Barella.

Inzaghi potrebbe dare poi il suo consenso per arrivare a Antonin Barak del Verona, le cui spiccate doti offensive piacerebbero all'Inter. Marotta e Ausilio per averlo potrebbero offrire il cartellino di Martin Satriano più un conguaglio economico di circa 10 milioni di euro ai veneti. per una valutazione complessiva di circa 20 milioni di euro. L'attaccante (attualmente in prestito al Brest) sta giocando con molta continuità e, grazie alle reti segnate sta attirando l'attenzioni di diversi club.

Possibile derby milanese per il fantasista Mata

L'Inter avrebbe poi in mente di potenziare la trequarti e starebbe pensando a Juan Mata.

Il calciatore del Manchester United non dovrebbe rinnovare il suo contratto (in scadenza il 30 giugno) con i Red Devils, inoltre sarebbe finito anche nel mirino del Milan. I rossoneri lo studierebbero per potenziare il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Il nodo potrebbe essere rappresentato dall'età anagrafica dell'ex Chelsea, considerato fuori quota per i requisiti degli Elliott.

Mata garantirebbe esperienza soprattutto nelle competizioni europee.

La Juventus penserebbe alla freccia dell'Arsenal

La Juventus starebbe invece pensando al classe '95 Nicolas Pépé per la prossima stagione. L'attaccante dell'Arsenal ha il contratto in scadenza nel 2024 e, nonostante sia stato pagato circa 80 milioni di euro, non ha mai garantito continuità a Londra.

I bianconeri lo starebbero seguendo perché in grado di giocare in tutti i ruoli dell'attacco e in diversi moduli. La sua valutazione attuale sarebbe di circa 35 milioni di euro.