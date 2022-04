L'Inter avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, anche per anticipare la concorrenza e regalare a Simone Inzaghi i rinforzi richiesti. Una delle richieste precise del tecnico nerazzurro è stato un innesto che possa far rifiatare Marcelo Brozovic, visto che attualmente in rosa non c'è un giocatore con quelle caratteristiche. Per questo motivo, il club meneghino avrebbe messo nel mirino Jordan Veretout, che sembrerebbe essere in uscita dalla Roma non rientrando nei piani di José Mourinho.

Anche la Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa la prossima stagione.

I bianconeri cercano un innesto sugli esterni visto che andrà via Paulo Dybala ed è in scadenza di contratto pure Federico Bernardeschi. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Hirving Lozano, non considerato incedibile dal Napoli.

Inter su Veretout

L'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato cercherà un rinforzo a centrocampo che possa far rifiatare Marcelo Brozovic. Quando è mancato il centrocampista croato, infatti, la squadra nerazzurra ha avuto un notevole calo, visto che all'interno della rosa non c'è un giocatore che possa sostituirlo completamente. Inzaghi ha provato anche a schierare Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, ma questi perdono gran parte del loro potenziale giocando in quella zona del campo.

Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Jordan Veretout. Il centrocampista francese è ormai ai margini della Roma, con José Mourinho che non lo schiera neanche quando manca Cristante e per questo l'addio sembra quasi scontato a fine stagione. Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, difficilmente i capitolini potranno chiedere una cifra eccessiva, con il classe 1993 che potrebbe essere ceduto per una valutazione complessiva da 20 milioni di euro.

Non è da escludere uno scambio con Stefano Sensi, ormai fuori dal progetto nerazzurro e valutato 10 milioni di euro.

Juventus su Lozano

La Juventus per la prossima estate sarebbe alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l'addio di Paulo Dybala e quello probabile di Federico Bernardeschi: entrambi sono in scadenza e l'argentino non rinnoverà, mentre l'italiano è in dubbio.

I bianconeri, per questo motivo, avrebbero messo gli occhi su Hirving Lozano, che in questa stagione è stato abbastanza sfortunato dal punto di vista fisico e ha segnato quattro reti e collezionato cinque assist in ventisette partite di campionato.

Le due società starebbero pensando ad uno scambio alla pari, con la Juve che metterebbe sul piatto il cartellino di Arthur, che potrebbe essere in rinforzo giusto per la mediana del Napoli per dettare i tempi di gioco.