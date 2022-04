Juventus e Inter stanno cercando un centrocampista per la prossima stagione ed entrambe avrebbero messo nel mirino Rodrigo De Paul, mediano argentino che potrebbe lasciare dall'Atletico Madrid.

Nel frattempo i bianconeri potrebbero inserire delle contropartite tecniche da offrire al club madrileno per abbassare il prezzo necessario al riscatto di Morata.

Il Derby d'Italia si potrebbe accendere per Rodrigo De Paul: Juventus e Inter interessate all'argentino

Rodrigo De Paul non sta vivendo la sua stagione migliore. La posizione che gli ha conferito Simeone in mezzo al campo non esalterebbe le caratteristiche dell'argentino, che di conseguenza, potrebbe cambiare aria per tornare ad essere protagonista.

Secondo la stampa spagnola, i Colchoneros, prenderebbero in considerazione l'ipotesi di girarlo in prestito, per poi valutare successivamente un'eventuale cessione a titolo definitivo. Stando alle indiscrezioni, su di lui ci sarebbero le attenzioni di Inter e Juventus.

Per quello che riguarda i nerazzurri, Inzaghi nel prossimo anno gradirebbe rafforzare la linea mediana e il club lombardo avrebbe già contattato l'entourage di De Paul per pianificare una bozza di accordo. Discorso analogo può essere fatto per la Juventus. I bianconeri, nella stagione che verrà, dovrebbero potenziare il centrocampo, soprattutto in prospettiva di alcune possibili uscite come Arthur o Rabiot, e il profilo dell'ex Udinese potrebbe essere ideale.

Juventus: per arrivare a Morata la chiave potrebbe essere Weston McKennie

La Juventus è in trattativa con l'Atletico Madrid per riscattare definitivamente Alvaro Morata. Per cedere lo spagnolo a titolo definitivo i Colchoneros vorrebbero 35 milioni di euro, come pattuito al momento della cessione in prestito.

Andrea Agnelli, non sarebbe disposto a pagare tale cifra per il centravanti, ma vorrebbe altresì accontentare Massimiliano Allegri che riterrebbe Morata, una delle seconde punte migliori in circolazione.

Pertanto la società bianconera potrebbe inserire nell'operazione Weston McKennie, centrocampista statunitense che potrebbe interessare alla compagine madrilena.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

Sempre in uscita dalla Juventus, ci potrebbe Adrien Rabiot, centrocampista francese finito nel mirino dell'Arsenal di Mikel Arteta.

Per quello che concerne le entrate, i bianconeri starebbero cercando l'erede di Paulo Dybala e avrebbero trovato in Riyad Mahrez una possibile alternativa.