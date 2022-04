In previsione della sessione di Calciomercato estiva la Juventus si sta guardando attorno per rinforzare i vari reparti del campo. Il club lavora anche relativamente alla fascia destra difensiva, considerando che Juan Cuadrado ha 34 anni e - dopo il recente rinnovo automatico - è in scadenza di contratto a giugno 2023. Il colombiano in questa stagione si è dimostrato molto importante in campo, ma la società bianconera sta già pensando al futuro e si guarda attorno. Uno dei giocatori in quel ruolo che piacciono alla Juventus pare essere Nahuel Molina, protagonista di una stagione importante con l'Udinese e parte integrante della nazionale argentina.

Sul giocatore classe 1998 ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Atletico Madrid.

La Juventus potrebbe acquistare Molina a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al sostituto di Juan Cuadrado in vista del 2023 e valuterebbe di anticipare tale acquisto già in estate.

Piacerebbe in particolare Nahuel Molina dell'Udinese, il nazionale argentino in questa stagione si sta confermando con prestazioni importanti, garantendo assist e gol. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Una somma che la Juventus potrebbe provare ad abbassare offrendo una contropartita tecnica gradita ai friulani. Ad esempio una fra i vari Rovella, Miretti e Soulé potrebbe interessare all'Udinese.

Molina in questa stagione ha disputato 31 match nel campionato italiano, con 6 gol e 4 assist decisivi ai suoi compagni. Il laterale migliorato molto anche nella fase difensiva e a 24 anni potrebbe essere un rinforzo importante per il presente e per il futuro. Sull'argentino però ci sarebbe l'interesse anche dell'Atletico Madrid, che ha già avuto modo di fare trattative di mercato con l'Udinese.

Lo scorso calciomercato estivo ha infatti acquistato dai friulani il centrocampista Rodrigo De Paul.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche il centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Arthur Melo e di Aaron Ramsey. Potrebbe arrivare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato attualmente circa 20 milioni di euro.