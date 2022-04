La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. La società bianconera è al lavoro nel definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Dopo l'annuncio dell'addio di Paulo Dybala a fine stagione da parte dell'amministrazione delegato Maurizio Arrivabene, potrebbe esserci un'altra partenza importante a giugno. Il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. La Juventus gli avrebbe offerto 2,5 milioni di euro a stagione, ossia 1,5 milioni di euro in meno rispetto a quello che attualmente guadagna.

Dovrebbero essere invece confermati Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Juan Cuadrado. Il terzino e il portiere dovrebbero accettare una diminuzione dell'ingaggio andando a guadagnare rispettivamente 2 milioni e 1,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Per quanto riguarda il colombiano, che Allegri ritiene un giocatore importante, la conferma sembra certa: la Juve sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 8 milioni di euro netti totali fino a giugno 2024.

Cuadrado dovrebbe prolungare a 4 milioni a stagione fino a giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina al prolungamento di contratto di Cuadrado. Il colombiano dovrebbe andare a guadagnare circa 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2024, per un investimento totale da parte della società bianconera nei due anni di 8 milioni.

Il colombiano è un giocatore importante per Allegri non solo per la qualità ma anche per la sua duttilità. Può giocare terzino, centrocampista di fascia ma anche nel tridente offensivo. Inoltre rimane uno dei migliori uomini-assist nella Juventus, oltre a essere un punto riferimento dei giocatori più giovani, essendo oramai da diverse stagioni nella società bianconera.

Rispetto all'attuale ingaggio Cuadrado dovrebbe andare a guadagnare 1 milioni di euro in meno: il suo stipendio attuale è di circa 5 milioni di euro a stagione. Una decisione che arriva per la volontà della Juventus di attutire il monte ingaggi, oltre al fatto che il colombiano ha 34 anni. Il giocatore ha più volte dichiarato che vuole rimanere nella società bianconera perché la sua considera la sua famiglia.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe quindi confermare Perin, De Sciglio e Cuadrado. Potrebbero partire però giocatori importanti come Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey, che non sarebbero considerati parte del progetto sportivo bianconero del futuro.

Si valutano anche degli acquisti, potrebbero arrivare un difensore centrale, due centrocampisti e un giocatore per il settore avanzato. Si cercherà di investire in giovani di qualità che possano rappresentare anche il futuro della società bianconera.