La Juventus, in queste ore, si sta preparando alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per questa sfida i bianconeri avranno ancora alcune assenze soprattutto a centrocampo. Ma in queste ore, in molti si interrogando sul futuro di Massimiliano Allegri. Ma stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese non sarebbe in discussione. Infatti, Massimiliano Allegri sembra essere ben saldo alla guida della Juventus anche perché per la dirigenza bianconera sarebbe il volto della riscostruzione. L'obiettivo per questa stagione deve essere il raggiungimento del quarto posto oltre che la finale di Coppa Italia.

Mentre nella prossima annata l'obiettivo deve essere lo scudetto.

Intanto si pensa alla Coppa Italia

La Juventus sta vivendo momenti di alti e bassi e questo inevitabilmente mette in discussione molte cose. Ma quello che sembra certo è che il tecnico dei bianconeri per le stagionino sia sempre Massimilia Allegri. Chiaramente le recenti critiche di Lapo Elkann sui social hanno risposto agli interrogativi sul futuro del tecnico. Ma come afferma la Gazzetta dello Sport, Allegri sembra ben saldo alla guida della squadra. Adesso, la priorità del tecnico livornese è quella di pensare alla Coppa Italia. Domani 20 aprile, la Juventus sarà in campo per affrontare la semifinale di ritorno contro la Fiorentina.

Per questa partita, i bianconeri faranno alcuni cambi ei dubbi sembrano essere parecchi. Le uniche certezze saranno Mattia Perin e Leonardo Bonucci. Per il resto i dubbi verranno risolti solo dopo la rifinitura di domani mattina 20 aprile. Il reparto che certamente ha meno uomini a disposizione è il centrocampo. Infatti, la Juventus potrà contare solo su Denis Zakaria e Adrien Rabiot.

Oltre a loro ci sarà anche il giovane Miretti.

Allegri parla di Lapo Elkann

Oggi 19 aprile, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa e ha avuto modo anche di commentare i recenti tweet di Lapo Elkann: "Non commento. Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus, in maniera affettuosa ha espresso il suo pensiero".

Dunque, il tecnico livornese ha chiuso così le recenti polemiche sul suo futuro. Inoltre, l'allenatore bianconero ha parlato di quello che la gente si aspetta dai bianconeri: "Quest'anno l'unica squadra che doveva vincere il campionato era la Juventus. Bisogna conviverci". Dunque, a tutte le squadre vengono concesse delle attenuanti tranne che ai bianconeri. La verità, però, è che fino a gennaio la rosa juventina era la stessa dello scorso anno ma senza Cristiano Ronaldo. Quindi forse certe critiche andrebbe contestualizzate visto che CR7 alla Juventus ha portato un bottino di gol importanti. Dopodiché dirigenza ha messo una pezza all'assenza del portoghese inserendo Dusan Vlahovic in rosa e da dicembre in avanti la media punti della Vecchia Signora è stata da scudetto. Dunque, queste rivolte alla Juventus sono state anche un po' ingenerose.