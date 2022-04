Le trattative di mercato per la prossima stagione stanno entrando nel vivo, con il Milan che è alla ricerca di uno o più giocatori che possano incidere soprattutto nel reparto offensivo, con fantasia e classe.

Dopo l’annuncio della separazione tra la Juventus e Dybala, la dirigenza rossonera si è messa subito sulle sue tracce, iniziando a prendere informazioni dal suo procuratore ed ipotizzando una possibile offerte. Oltre a Dybala, dalla Spagna si conferma di un interesse del Diavolo per l’attaccante del Real Madrid Asensio. Per entrambi c’è una fitta concorrenza.

Dybala-Milan, un’operazione fattibile

La società rossonera, come testimoniano le ultime sessioni di mercato, ha ormai chiara la volontà di agire sul mercato con le risorse a disposizione, senza far gravare altri debiti nelle casse. Anche per questo motivo prendere un giocatore come Paulo Dybala a parametro zero sarebbe eccellente per il Milan. L’argentino ormai ex Juve ha disputato una stagione tra alti e bassi, con qualche acciacco di troppo, mettendo comunque a segno 8 reti e 5 assist ed il suo valore, in termini di classe e fantasia, è fuori discussione. Il Milan, dunque, potrebbe formulare un’offerta nelle prossime settimane, con un contratto che permetterebbe a Dybala di essere il più pagato del club rossonero, senza però dover spendere un euro per il suo acquisto.

Il classe ’93, dalle ultime voci, gradirebbe la destinazione Milano, ma sponda rossonera, rimanendo nelle grazie dei tifosi juventini, difficilmente contenti se dovesse scegliere l’Inter. Se dovesse scegliere di rimanere in Italia, dunque, ci sono alte possibilità di vedere Dybala vestire la maglia del Diavolo nella prossima stagione, dando la possibilità a Pioli di schierarlo dietro la prima punto nel suo ormai classico modulo.

La dirigenza rossonera lavora su altri fronti

Nell’agenda dei dirigenti rossoneri non c’è solo Paulo Dybala, sono molti gli obiettivi che in queste settimane sono al vaglio dei dirigenti Maldini e Massara che presto dovranno iniziare a formulare le loro offerte per acquistare i calciatori che disputeranno la stagione 2022-2023 con la maglia rossonera.

Sarà sicuramente il reparto offensivo quello maggiormente rinnovato nella prossima sessione di mercato, con molte partenze o non riconferme e tanti arrivi: nelle ultime settimane dalla Spagna continua a girare la voce di un forte interesse del Milan per Asensio, anche se su di lui ci sono parecchi club interessati da tutta Europa. Il valore di mercato dello spagnolo si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma gli ottimi rapporti tra la dirigenza e l’allenatore del Real Madrid ed i dirigenti rossoneri potrebbero portare ad una trattativa meno onerosa per le casse del Milan. Con 10 gol realizzati in questa stagione, l’attaccante classe ’96 continua a dimostrare il suo valore e la dirigenza rossonera proverà ad arrivare allo spagnolo, mettendolo a disposizione di Pioli già per l’inizio del ritiro estivo.