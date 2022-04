La Juventus, in queste ore, è già al lavoro per preparare la gara contro la Fiorentina, valevole per la semifinale di Coppa Italia.

Prima di lasciarsi alle spalle il pari ottenuto contro il Bologna, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si sarebbero ritrovati nello spogliatoio per parlare, in modo molto sereno, di quello che è l'obbiettivo delle prossime settimane, ossia consolidare il quarto posto. Insomma, l'ambiente della Juventus è compatto e vuole disputare un finale di stagione sereno senza più commettere passi falsi. Il primo obiettivo da centrare è quello di mercoledì 20 aprile, visto che i bianconeri saranno in campo per affrontare la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Pasquetta in campo per la Juventus

Dopo il confronto avuto negli spogliatoi dopo il match contro il Bologna, la Juventus si è subito ritrovata alla Continassa. La squadra ha lavorato anche a Pasqua e oggi, 18 aprile, i bianconeri hanno replicato. Insomma, è una Pasquetta di lavoro per i calciatori juventini che stamani poco dopo le 11:30 sono scesi in campo al JTC.

A questa seduta ha preso parte anche Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino contro il Bologna ha chiesto il cambio per un problema intestinale. Adesso, però, De Ligt sta bene e oggi si è regolarmente allenato. Dunque la sensazione è che l'olandese contro la Fiorentina sarà regolarmente al suo posto e con ogni probabilità sarà affiancato da Leonardo Bonucci.

Mentre Giorgio Chiellini dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto ci sono ancora alcuni dubbi di formazione: resta da capire chi giocherà a centrocampo e in attacco. In particolare bisognerà capire se Massimiliano Allegri punterà ancora su Paulo Dybala. Contro il Bologna, il numero 10 juventino è apparso un po' appannato e non ha minimamente inciso.

Dybala sembrerebbe accusare un po' il mancato rinnovo e in molti si domandano se sia ancora il caso di puntare su di lui. Qualora Massimiliano Allegri dovesse scegliere di non schierare l'argentino al suo posto potrebbe giocare Federico Bernardeschi.

Allegri in conferenza

Domani 19 aprile, per la Juventus sarà già vigilia della gara contro la Fiorentina.

Al termine dell'allenamento poi ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che probabilmente spiegherà meglio cosa si è detto con la squadra al termine della gara contro il Bologna. Inoltre, il tecnico livornese potrebbe dare qualche indicazione di formazione in vista della semifinale di Coppa Italia. Anche se la sensazione è che l'allenatore della Juventus non si sbilancerà più di tanto vista l'importanza della partita.