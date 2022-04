La Juventus ha iniziato nel recente Calciomercato estivo un nuovo progetto sportivo che ha riguardato non solo lo staff dirigenziale, con gli inserimenti come amministratore delegato di Maurizio Arrivabene e come direttore sportivo di Federico Cherubini, ma anche la guida tecnica. E' ritornato Massimiliano Allegri, una volontà della proprietà e del presidente Andrea Agnelli, che ha voluto affidarsi al tecnico toscano dopo i successi alla Juventus nella sua prima esperienza professionale nella società bianconera. Il lavoro di Allegri è stato importante dopo due stagioni in cui sia con Maurizio Sarri che con Andrea Agnelli sembrano non esserci stata ricostruzione.

D'altronde la volontà della società bianconera è evidente, affidarsi a giovani di qualità che possano garantire un presente ed un futuro di successi e alleggerire il bilancio societario. Non è un caso si parli delle cessioni di giocatori come Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, che hanno un ingaggio importante.

Valutando la stagione disputata fino ad adesso Allegri rischia di fare peggio in termini di risultati di Andrea Pirlo, che la scorsa stagione è arrivato quarto all'ultima giornata di campionato ma ha vinto una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia. Il tecnico toscano può ancora vincere la competizione nazionale ma se dovesse arrivare quarto farebbe peggio del bresciano. Nonostante questo, dovrebbe essere confermato anche nella stagione 2022-2023, fra i motivi ci sarebbe la crescita evidente della squadra bianconera.

Allegri dovrebbe essere riconfermato: fra i motivi la crescita della squadra bianconera

La Juventus dovrebbe confermare alla guida tecnica della squadra Massimiliano Allegri anche nella stagione 2022-2023. Il tecnico toscano dovrà riuscire a raggiungere l'obiettivo minimo, ovvero il quarto posto che significa partecipazione alla Champions League.

Allegri rischia di fare peggio di Pirlo, che è arrivato quarto la scorsa stagione vincendo Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ma sarebbe riconfermato perché la squadra bianconera è cresciuta molto negli ultimi mesi sia nel gioco che nei risultati. Da dicembre in poi, se si escludono le sconfitte pesanti in Champions League contro il Villareal e in campionato contro l'Inter, la squadra di Allegri ha raccolto diversi risultati utili che gli hanno permesso di raggiungere il quarto posto e di consolidarsi in tale posizione.

La Juventus sembra aver iniziato un processo di risalita in classifica in campionato

La Juventus avrebbe fiducia in Massimiliano Allegri non solo per la crescita della squadra ma anche perché sembra aver intrapreso un processo di risalita in campionato. Non è da scartare la possibilità che i bianconeri possano raggiungere le prime tre, anche se è difficile possa essere inserita nella lotta per vincere il campionato.