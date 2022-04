La Juventus è al lavoro per definire la strategia di mercato ideale da portare avanti in estate. La direzione dovrebbero essere la stessa delle ultime stagioni, ovvero investire in giovani di qualità che possano essere già pronti per giocare titolare in una squadra importante come quella bianconera. Si cercherà inoltre anche di diminuire il monte ingaggi magari cedendo quei giocatori dall'ingaggio importante. Rimanendo in tema acquisti si cercano soprattutto rinforzi a centrocampo, in tal caso la Juventus potrebbe affidarsi a giocatori d'esperienza.

Si parla di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea e per Sergej Milinkovic Savic della Lazio. La società bianconera avrebbe individuato anche un altro giocatore che potrebbe ritornare utile nell'immediato nonostante abbia appena 20 anni. Parliamo di Luka Sucic, protagonista di una stagione importante fino ad adesso con il Salisburgo. In scadenza di contratto a giugno 2025 la sua valutazione di mercato è di circa 14 milioni di euro. Considerando le prestazioni si tratterebbe di un acquisto ideale per il presente e per il futuro. Non è un caso sia seguito da società importanti come il Milan e il Manchester United.

La Juventus starebbe pensando all'acquisto di Sucic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di acquistare Luka Sucic per circa 14 milioni di euro, discorso simile per Milenkovic.

Sarebbe questa la valutazione di mercato del centrocampista croato, protagonista di una stagione importante con il Salisburgo. Ha disputato fino ad adesso 22 match nel campionato austriaco segnando 2 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 10 match fra preliminari e Champions League con 1 gol e 5 match, 1 gol ed 1 assist nella Coppa d'Austria.

E' una mezzala d'inserimento e ricorda molto Claudio Marchisio. Ha già esordito nella nazionale croata, segnale evidente di un giocatore dalle qualità importanti e che potrebbero essere un profilo ideale per la Juventus del presente e del futuro.

Il mercato della Juventus

Rinforzi giovani e di qualità. Sembra essere questa la principale esigenza della Juventus anche per il settore avanzato.

Si dovrà trovare un sostituto di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace molto alla società bianconera è Giacomo Raspadori, che in questa stagione sta dimostrando tutte le sue qualità tecniche. sia nel Sassuolo che nella nazionale italiana. Il suo prezzo di mercato è di circa 35 milioni di euro.