La Juventus potrebbe rivoluzionare in maniera importante la rosa durante il Calciomercato estivo. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, soprattutto per motivi anagrafici ed economici. I principali indiziati a fare una nuova esperienza professionale sono Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Moise Kean, oltre a Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno. Di certo nella Juventus 2022-2023 non ci sarà Paulo Dybala, lo ha confermato di recente l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Un addio pesante e che tuttora non è gradito da gran parte dei sostenitori della Juventus, che sui social continuano a criticare la decisione della società. La Juventus sarebbe già al lavoro per trovare un sostituto di Paulo Dybala. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche Joao Felix, che non sarebbe considerato importante dal tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone. A confermare l'indiscrezione di mercato la stampa spagnola, che parla di una possibile offerta della società bianconera per il portoghese, valutato circa 70 milioni di euro.

Il giocatore Joao Felix potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare come sostituto di Paulo Dybala Joao Felix.

Potrebbe essere il portoghese il giocatore ideale per migliorare la qualità del settore avanzato, un supporto importante per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il prezzo di mercato di Joao Felix è di circa 70 milioni di euro ma i buoni rapporti professionali fra Atletico Madrid e Juventus potrebbero agevolare il suo trasferimento a Torino.

La società bianconera potrebbe definire anche il suo acquisto in prestito di due stagioni con diritto di riscatto come già effettuato con Alvaro Morata. Di certo si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro, Joao Felix ha 23 anni e alla Juventus potrebbe migliorare ulteriormente.

Il mercato della Juventus

La Juventus con l'Atletico Madrid dovrà discutere anche del futuro professionale di Alvaro Morata.

Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La Juventus potrebbe considerare l'acquisto del cartellino del giocatore solo per circa 20 milioni di euro. Sempre per il settore avanzato si valutano altri giocatori per il dopo Dybala. Oltre a Joao Felix piacciono Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori. La punta del Sassuolo in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante non solo con gli emiliani ma anche con la nazionale italiana ed ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro.