La Juventus è divisa tra il presente ei programmi per il futuro. Infatti, la prossima dirigenza sarebbe già al lavoro per cercare i giusti rinforzi per la stagione. Anche perché la Juventus, come ha rivelato Tuttosport, sarebbe intenzionata a proseguire con Massimiliano Allegri . Il tecnico livornese sta facendo una stagione, nei numeri, simile a quella di Andrea Pirlo ma la sensazione è che Massimiliano Allegri sia ben saldo sulla sua panchina. Infatti, la dirigenza bianconera ha visto una crescita costante della squadra fino ad ora perciò ci siamo costretti da margini per fare ancora meglio.

Inoltre, per la Juventus, il tecnicolivornese avrebbe dovuto riportare nel gruppo la giusta disciplina che probabilmente in passato era mancata.

‘Fiducia al Max’

La Juventus ha piena fiducia nel suo allenatore tant'è che la dirigenza e Massimiliano Allegri avrebbero già imbastito i piani per il futuro. Il tecnico livornese deve ancora giocarsi il finale di stagione con un posto Champions da raggiungere e una finale di Coppa Italia da conquistare. Ma il futuro dell'allenatore sarebbe già tracciato a prescindere dal campo. La Juventus, infatti, avrebbe già programmato il futuro e le decisioni sarebbero condivise dallo stesso Allegri. In particolare i manager bianconeri, in questi giorni, sono al lavoro sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori.

Il primo che starebbe per mettere la firma sul nuovo accordo con la Juventus sarebbe Mattia Perin. Il secondo portiere starebbe per firmare un contratto fino al 2025. Per la sua permanenza alla Juventus fu decisivo proprio Massimiliano Allegri che convinse Mattia Perin ad accettare il ruolo di vice Szczesny. Adesso il portiere di Latina sarebbe un uomo chiave nello spogliatoio e così si sarebbe arrivati alla fumata bianca per il rinnovo.

Perin già nelle prossime ore dovrebbe firmare ufficialmente il rinnovo.

Intanto si pensa al Bologna

Mentre la dirigenza pensa al futuro sulle linee guida date da Massimiliano Allegri. La squadra lavora in vista della partita contro il Bologna. Per questo match, però, il tecnico livornese avrà un problema in più poiché Arthur ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia.

Dunque, la Juventus ha di fatto solo due centrocampisti a disposizione. Di fatto Allegri potrà contare solo su Denis Zakaria e Adrien Rabiot visto che Manuel Locatelli è fermo ai box. Perciò contro il Bologna è possibile che i bianconeri giochino con il 4-2-3-1 con Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Alvaro Morata alle spalle di Dusan Vlahovic. In ogni caso, la Juventus avrà ancora la giornata di domani 15 aprile per sciogliere i dubbi visto che sarà in programma un allenamento mattutino.