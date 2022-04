Dal 22 al 24 aprile 2022 si sono svolti gli FSD (Football Strategy Days), tre giorni di incontri promossi da Conifa a Sabbioneta, in provincia di Mantova.

Conifa è la Confederazione delle associazioni calcistiche indipendenti, che riunisce tutte le "nazionali" al di fuori della Fifa e rappresentano nazioni di fatto, regioni, minoranze etnico-linguistiche e aree dalla forte identità storica. Si tratta di un calcio parallelo rispetto alla Fifa. In Italia, ad esempio, ne fanno parte la Padania, le Due Sicilie, l'Isola d'Elba e la Sardegna. Tale confederazione mondiale è stata fondata il 7 giugno 2013 e ha organizzato la sua prima Coppa del Mondo di calcio nel giugno 2014 a Ostersund, in Svezia.

Il meeting Fsd

I FSD di Conifa sono stati un'occasione per i rappresentanti delle associazioni calcistiche indipendenti, provenienti da vari paesi del mondo, di incontrarsi per parlare insieme delle strategie future e per confrontarsi per procedere verso i prossimi appuntamenti calcistici.

Il programma del meeting svoltosi a Sabbioneta prevedeva una prima giornata, il 22 aprile, con dibattiti incentrati sui vari argomenti manageriali, mirati a sviluppare una strategia comune per il futuro e sul lavoro che Conifa ha svolto e sta svolgendo in vista degli appuntamenti mondiali ed europei. Al termine della prima giornata i partecipanti hanno partecipato a una cena formale presso Palazzo giardino di Sabbioneta.

Nella giornata del 23 aprile c'è stato il Business meeting presieduto da Fabio Puntillo, General Manager Conifa, dove sono stati presentati gli importanti progetti futuri, come la Futsal tv di Conifa. Roger Lundback, direttore arbitri mondiale Conifa, ha poi spiegato durante le innovazioni introdotte dal calcio Conifa. Il direttore del calcio femminile mondiale Conifa, d'Alary Dalton ha invece mostrato un video emozionale in cui ha presentato il Mondiale di calcio femminile che si svolgerà quest'anno in Tibet e ha trattato tutte le ripercussioni positive che si possono ottenere investendo nel calcio femminile.

Uno spazio importante è stato dedicato al calcio Conifa No Limits (per atleti con disabilità) presieduto da Francesco Zema, manager mondiale di Conifa per il settore No limits. La giornata si è conclusa con il meeting di Givi Todua, manager ECT, in cui è stato presentato il lavoro che è stato fatto fino ad ora per arrivare ad avere la Champions League dei club Conifa nel 2024.

Domenica 24 aprile si sono svolti i sorteggi del mondiale di calcio femminile Conifa che si svolgerà in Tibet nel 2022, della Coppa d'Africa 2022, la presentazione dei trofei mondiale ed europeo e infine c'è stata la conferenza stampa conclusiva.

I sorteggi e la presentazione dei trofei

Domenica 24 aprile sono stati effettuati anche i sorteggi del mondiale femminile di calcio Conifa 2022 in Tibet e della Coppa d'Africa maschile Conifa 2022. Per quanto riguarda il calcio femminile, la squadra del Tibet NSA si scontrerà nella prima partita con la squadra del Matabeleland FC e lo Szekelyfold LE incontrerà la FA Sapmi. Nella Coppa d'Africa maschile 2022, invece, la Pro Arena incontrerà quella di Yoruba Nation e il Matabeleland incontrerà il Biafra FF.

Durante la conferenza stampa di domenica 24 aprile, svoltasi al teatro olimpico di Sabbioneta, sono stati presentati anche il nuovo trofeo mondiale e in anteprima il trofeo europeo, quest'ultimo verrà consegnato per la prima volta alla rappresentativa vincitrice degli Europei di Conifa a giugno 2022 a Nizza.