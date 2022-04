La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti durante il Calciomercato estivo. Oltre a Paulo Dybala, anche Federico Bernardeschi potrebbe lasciare in scadenza di contratto la società bianconera. A queste partenze potrebbero aggiungersi quelle di Alex Sandro e di Giorgio Chiellini, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, ma anche i centrocampisti Arthur Melo e Aaron Ramsey.

Secondo alcune indiscrezioni anche l'attaccante Moise Kean sarebbe a rischio partenza a fine stagione. Arrivato a Torino sul finire dello scorso calciomercato estivo in prestito dall'Everton con obbligo di riscatto entro giugno 2023, la Juventus starebbe ora valutando di riscattarlo in anticipo per poi venderlo a una delle società interessate.

La società piemontese avrebbe individuato come rinforzo per il settore avanzato Giacomo Raspadori, sarebbe proprio il giocatore del Sassuolo il sostituto ideale di Kean.

Intanto, a proposito del giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero, si parla di un interesse del Paris Saint Germain, che non avrebbe problemi a investire i 30 milioni di euro necessari per acquistare l'attaccante. Peraltro Kean ha già giocato in prestito nella società francese nella scorsa stagione, con 13 reti segnate in campionato a tre gol messi a segno in Champions League. Per questo la società parigina sarebbe pronta a dargli di nuovo fiducia acquistando il cartellino del giocatore.

La stagione disputata finora da Kean nella Juventus

La stagione fino ad adesso disputata in bianconero da parte di Moise Kean è stata caratterizzata da 28 presenze in campionato, nelle quali ha segnato cinque gol e ha fornito due assist decisivi ai suoi compagni. Inoltre ha disputato la Supercoppa Italiana, e ha giocato due match in Coppa Italia e sei incontri in Champions League (con un gol segnato).