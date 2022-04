La Juventus cercherà di rinforzare con giovani di qualità la rosa nel Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare alcuni acquisti di esperienza solo in alcuni ruolo, come ad esempio quello di centrocampista centrale, piace Jorginho, e di punta vice Vlahovic, si valuta Lacazette. Per il resto ci si attende investimenti su giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della Juventus. A tal riguardo la società ha avuto modo di guardare da vicino nel match contro il Sassuolo il centrocampista Davide Frattesi e la punta Giacomo Raspadori. Il 23enne piace molto ad Allegri per la sua bravura negli inserimenti.

Gradita molta anche la punta della nazionale italiana, che ha segnato il gol del vantaggio del Sassuolo contro la Juventus, realizzazione che non è servita agli emiliani per la vittoria. Come è noto la squadra di Allegri ha pareggiato prima con Dybala e poi ha vinto con la realizzazione di Kean nel finale del match. L'argentino non prolungherà il suo contratto con la società bianconera e potrebbe essere sostituito proprio da Giacomo Raspadori. La crescita del giovane è stata evidente in questa stagione, lo dimostrano i 10 gol e i 5 assist forniti ai suoi compagni. Il Sassuolo sarebbe pronto a lasciarlo partire ma vorrebbe almeno 30 milioni di euro dalla vendita del suo cartellino.

Il giocatore Raspadori potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe sostituire Paulo Dybala con Giacomo Raspadori. La punta della nazionale italiana è stato uno dei protagonisti del Sassuolo nel match contro i bianconeri, nonostante la sconfitta per gli emiliani. La stagione fin ad adesso disputata conferma la crescita del giovane, che sarebbe considerato un giocatore ideale per il presente e per il futuro della Juventus.

Piace molto anche per la professionalità e per l'intelligenza. Ricorderebbe molto Chiellini anche per il cammino universitario, Raspadori si sta laureando in Scienze Motorie, il difensore invece si è laureato in Economia. Di certo non sarà facile acquistarlo dal Sassuolo considerando la valutazione di mercato. Si parla di 30 milioni di euro, anche se il rapporto professionale ideale fra la società emiliana e la Juventus agevolerebbe la modalità di pagamento del suo cartellino.

Le due società hanno già trattato il trasferimento di Locatelli nel recente calciomercato estivo, con il centrocampista che è approdato in bianconero in prestito oneroso e obbligo di riscatto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche in difesa. Potrebbe arrivare come sostituto di Chiellini Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023. Nelle ultime ore la società bianconera starebbe lavorando anche su un altro giocatore, parliamo di Alessio Romagnoli. Vicino alla Lazio fino a qualche giorno fa, mancherebbe l'intesa sull'ingaggio. Questo potrebbe agevolare il suo trasferimento nella società bianconera.