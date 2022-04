La Juventus dovrà sostituire Paulo Dybala durante il Calciomercato estivo. L'argentino lascerà la società bianconera a scadenza di contratto. Della partenza del giocatore ha parlato di recente anche Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha dichiarato: ''Dybala un grande giocatore, le decisioni sono figlie di determinati momenti. A dicembre non avrei mai detto che Dusan Vlahovic sarebbe arrivato alla Juve a gennaio''. Il dirigente bianconero ha aggiunto che la Juventus investirà sui giovani di qualità, parole che in qualche modo potrebbero lasciar pensare che non arriverà Angel Di Maria.

Si è parlato in questi giorni di un possibile trasferimento dell'argentino a Torino, essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

La Juventus valuta però altri giocatori per sostituire Paulo Dybala, su tutti Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Dell'argomento ha parlato anche Alessio Tacchinardi, l'ex giocatore della Juventus ha sottolineato che in questo momento l'ideale sarebbe il giocatore della Roma, semplicemente perché con Vlahovic e Chiesa rappresenterebbero il tridente della Juventus per altri dieci anni.

L'ex giocatore Tacchinardi ha suggerito alla Juventus l'acquisto di Zaniolo

''Meglio Di Maria o Zaniolo?

Sono giocatori diversi. Bisogna vedere anche il lato economico però considerando che Vlahovic e Chiesa sono giovani, con Zaniolo insieme formeresti un tridente che ti mette a posto per dieci anni''. Queste le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi in riferimento al mercato della Juventus all'acquisto di un sostituto di Paulo Dybala.

L'ex giocatore ha aggiunto che gli piace molto Angel Di Maria ma per motivi anagrafici ed economici preferisce Zaniolo. Per Tacchinardi il rischio di acquistare un giocatore di esperienza come l'argentino e che ha vinto tanto è la motivazione, avendo già raggiunto diverse competizioni. Di certo ingaggiare un giocatore come Di Maria significherebbe spendere almeno 7 milioni di euro netti di ingaggio, anche se solo per una stagione.

Diverso invece è il discorso riguardante Zaniolo, che potrebbe accettare uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione. La Roma però potrebbe venderlo per almeno 40 milioni di euro, investimento che la Juventus potrebbe sostenere solo se dovesse riuscire ad effettuare cessioni importanti.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il calciomercato estivo. Oltre ad Alex Sandro e Giorgio Chiellini si valutano anche le partenze di Aaron Ramsey, Arthur Melo e Moise Kean. Come rinforzi, oltre a Zaniolo, potrebbero arrivare due centrocampisti. Piacciono Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno e Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.