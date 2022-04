La Juventus potrebbe rivoluzionare il settore avanzato durante il Calciomercato estivo. L'unico certo di rimanere è ovviamente Dusan Vlahovic, acquistato nel mercato di gennaio per circa 75 milioni di euro a stagione più bonus. L'addio di Dybala, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe non essere l'unico, anche perché Alvaro Morata è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. Somma che difficilmente la società bianconera investirà, potrebbe valutare l'acquisto del cartellino dello spagnolo per circa 20 milioni di euro.

Molto dipenderà dalla volontà della società spagnola di diminuire il prezzo del giocatore, che piace anche al Siviglia. Potrebbe lasciare la Juventus a giugno anche Moise Kean, la società bianconera ha l'obbligo di riscatto del cartellino del giocatore dall'Everton entro giugno 2023. Potrebbe anticipare il suo acquisto per poi cederlo a società inglesi o al Paris Saint Germain. Proprio nella società francese la scorsa stagione è stato protagonista con 19 gol segnati nonostante non fosse considerato un titolare avendo davanti giocatori come Neymar, Icardi e Mbappé. La Juventus potrebbe valutare la conferma di Kean solo se l'Everton decidesse di diminuire il prezzo del riscatto.

Il giocatore Kean delude, potrebbe essere offerto in Inghilterra o al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Moise Kean a giugno. Prima potrebbe riscattarlo in anticipo avendo l'obbligo di acquisto entro giugno 2023 e successivamente venderlo a società interessate al suo acquisto.

Si parla di un suo possibile trasferimento in società inglesi o eventualmente al Paris Saint Germain, dove la scorsa stagione ha giocato in prestito segnando 19 gol. La società ed il tecnico Massimiliano Allegri sarebbero delusi dalle prestazioni del giocatore, che ogni volta che è stato schierato non ha mai inciso come ci si aspettava.

Sono appena 5 i gol segnati fino ad adesso, per questo un suo addio a fine stagione è una possibilità concreta. Anche perché la Juventus avrebbe già individuato un suo possibile sostituto.

La Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori

Piace molto Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo protagonista di una stagione importante fino ad adesso non solo con la società emiliana ma anche con la nazionale italiana. È oramai parte integrante della squadra di Roberto Mancini. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro, una somma importante che però potrebbe essere pagata su diversi anni. Potrebbe arrivare alla Juventus in prestito con riscatto in diverse stagioni, una modalità di pagamento già utilizzata per l'acquisto di Manuel Locatelli, arrivato proprio dal Sassuolo nel recente calciomercato estivo.