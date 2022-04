La Juventus è molto impegnata nel definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Dopo che l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene ha confermato l'addio di Dybala a fine stagione, potrebbe toccare anche a Federico Bernardeschi non prolungare l'intesa contrattuale in scadenza a giugno. Diverso invece il discorso riguardante Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, che dovrebbero rimanere almeno altre due stagioni a Torino. La Juventus sta valutando il futuro professionale di altri giocatori, come ad esempio quello di Alvaro Morata e Moise Kean.

Lo spagnolo dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid ma la Juventus vorrebbe pagare un prezzo minore rispetto ai 35 milioni di euro stabiliti nell'estate 2020.

Per quanto riguarda Moise Kean invece la situazione è diversa. La Juventus potrebbe riscattarlo a giugno 2023 al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera starebbe valutando insieme all'agente sportivo del giocatore Mino Raiola la possibilità di trovare una nuova società pronta ad investire sulla punta. Se così sarà, la Juventus risparmierebbe un totale di 38 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di Giacomo Raspadori.

Se parte Kean potrebbe arrivare Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus in caso di mancato riscatto di Moise Kean potrebbe acquistare Giacomo Raspadori. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero piace molto al Paris Saint Germain. Se la società francese decidesse di acquistarlo, i bianconeri risparmierebbero i 38 milioni di euro che servirebbero per il riscatto del giocatore dall'Everton.

In questo modo potrebbe arrivare a Giacomo Raspadori, valutato dal Sassuolo circa 35 milioni di euro. La punta della società emiliana e della Nazionale Italiana sta dimostrando di essere un giocatore importante e sarebbe un buon supporto a Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

Stagione importante fin qui per Giacomo Raspadori, che ha attirato l'interesse non solo della Juventus ma anche dell'Inter e della Roma.

In questa stagione, oltre ad essere stato confermato da Mancini come parte integrante della Nazionale Italiana, ed aver realizzato recentemente due gol alla Turchia, in 28 match di campionato ha segnato nove gol fornendo anche cinque assist decisivi ai suoi compagni. Un impatto importante nel Sassuolo che potrebbe agevolare un suo trasferimento in una società che lotta per vincere le competizioni che contano.